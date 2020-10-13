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Порошенко выздоровел от коронавируса

13 октября, 18:23

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пятый президент сдал отрицательный тест на COVID-19

Пятый президент Украины Петр Порошенко, которого ранее выписали из больницы, где он лечился от коронавируса, получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

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Об этом он 13 октября сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня получил получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Завтра возвращаюсь к работе", – сказал Порошенко в видеобращении.

Он также напомнил о том, что неоднократно болел и за время своей президентской каденции, однако каждый раз переносил болезнь на ногах.

Порошенко поблагодарил врачей, которые занимались его лечением, и призвал украинцев следовать указаниям медиков, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.

Напомним, COVID-19 у лидера "Европейской солидарности" был обнаружен в конце сентября. А уже в начале этого месяца Порошенко попал в больницу, где ему был назначен курс лечения.

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При этом на прошлой неделе его супруга Марина Порошенко сообщила, что состояние здоровья мужа ухудшилось. По ее словам, врачи не могли нормально мониторить ход болезни политика из-за одной проблемы – сильно загустела кровь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус Петр Порошенко COVID-19

Источник: Сегодня

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