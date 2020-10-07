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У Порошенко ухудшилось состояние здоровья: супруга сообщила подробности

7 октября, 09:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Марина Порошенко рассказала, как проходит болезнь у их дочери, которая тоже заразилась

Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко после заражения коронавирусом ухудшилось, появились проблемы с кровью.

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Об этом сообщила в программе "Соромно" его супруга Марина Порошенко.

По ее словам, врачи не могут нормально мониторить ход болезни политика из-за одной проблемы.

"У него (Петра Порошенко. – Ред.) двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови – она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", – рассказала Марина Порошенко.

Также она отметила, что их дочь переносит болезнь легче, чем отец.

"Женя, она молодая девушка, и она переносит "ковид" намного легче. Она (болезнь) дает такие температурные вспышки, которые хорошо снимаются жаропонижающими средствами", – пояснила Марина Порошенко.

Как сообщали новости "Сегодня", COVID-19 у лидера "Европейской солидарности" был обнаружен в конце сентября. А уже в начале этого месяца Порошенко попал в больницу. Сейчас он продолжает курс лечения.

Видео: Facebook "Европейская солидарность"
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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коронавирус Петр Порошенко Марина Порошенко

Источник: Сегодня

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