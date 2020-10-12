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Порошенко выписали из больницы

12 октября, 13:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик попал в больницу после осложнений, которые дал коронавирус

Пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко, который болеет COVID-19, выписали из больницы в связи с улучшением состояния его здоровья.

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Об этом говорится в сообщении партии "Европейская солидарность" в Facebook.

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", – говорится в сообщении.

Отметим, что о его полном выздоровлении от COVID-19 пока не сообщают.

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Как сообщали новости "Сегодня", COVID-19 у лидера "Европейской солидарности" был обнаружен в конце сентября. А уже в начале этого месяца Порошенко попал в больницу, где ему был назначен курс лечения.

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Однако 7 октября его супруга Марина Порошенко сообщила, что состояние здоровья мужа ухудшилось. По ее словам, врачи не могли нормально мониторить ход болезни политика из-за одной проблемы – сильно загустела кровь.

А тем временем в Украине продолжает бушевать коронавирус. Как стало известно, по состоянию на утро 12 октября в Украине подтвердили 4420 новых случаев заражения коронавирусом (265 454 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 43 украинцев (5015 с начала эпидемии). Вылечить от COVID-19 удалось 114 410 инфицированных (903 – за последние сутки).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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больницы коронавирус Петр Порошенко

Источник: Сегодня

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