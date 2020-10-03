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Порошенко попал в больницу с коронавирусом

3 октября, 15:44

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Лидер "Европейской солидарности" госпитализирован в одну из больниц Киева, где лечат больных COVID-19

Глава партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко госпитализирован в больницу с двухсторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.

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Об этом супруга нардепа Марина Порошенко сообщает на странице партии в Facebook.

По ее словам, сегодня с COVID-19 борются не только Петр Порошенко, но и их дочь.

"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего супруга двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко соблюдает прописанный протокол лечения", – рассказала Марина Порошенко и поблагодарила всех за поддержку ее семьи.

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Видео: Facebook "Европейская солидарность"

Напомним, Порошенко заразился коронавирусом пять дней назад – 29 сентября.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Верховной Раде больше десяти человек заразились коронавирусом. В их число вошли глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, члены фракции СН Жан Беленюк и Татьяна Грищенко, а также лидер партии "Голос" Кира Рудик.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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больницы Корона госпитализация коронавирус Петр Порошенко Марина Порошенко

Источник: Сегодня

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