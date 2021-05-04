Вокруг имени Петра Порошенко снова разгорается скандал. Пятого президента Украины (2014-2019) уличили в скупке антиквариата на миллионы долларов через сеть офшорных компаний, сообщает Liga.net.

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Как говорится в публикации Международного центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), в 2009-2012 гг. Петр и Марина Порошенко через офшор Vernon Holdings (Британские Виргинские острова) купили итальянскую мебель на сумму более 100 тыс. долларов.

В Центре уверяют, что имеют доказательства контроля Порошенко над шестью офшорными компаниями. Еще 11 офшорных компаний они связывают с политиком. Ежегодно офшоры якобы обрабатывали транзакции на десятки миллионов долларов.

К апрелю 2013 года Порошенко якобы купил произведений искусства на 6,66 млн долларов. Среди них была скульптура работы Сальвадора Дали и картина Ильи Репина "Казаки на Черном море".

Илья Репин. "Казаки на Черном море"

Одна из этих компаний передала Порошенко право собственности на картину Репина в помещении Почетного консульства Сейшельских островов. Консулом тогда был бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский .

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Связь компаний с Порошенко журналисты установили с помощью банковских записей, корреспонденции и счетов-фактур. В трех из них Порошенко якобы принимал исполнительные решения.

Официальным бенефициаром большинства компаний указан Сергей Зайцев . Человек с таким же именем является заместителем гендиректора корпорации Roshen и одноклассником Порошенко. Счета компаний обслуживал крупный австрийский банк Raiffeisen.

"Raiffeisen позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями", – заявили в OCCRP.

В тренде Порошенко уличили в скупке антиквариата через офшоры. В его партии все опровергли

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Адвокаты Порошенко назвали расследование OCCRP фейком, а в пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили, что пятый президент не является бенефициаром, не контролировал и не контролирует ни один из упомянутых офшоров, сообщает Детектор медиа.

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В заявлении партии утверждают, что OCCRP уже не впервые распространяет расследования, где "бурные фантазии автора выдаются за доказанные факты".

"К сожалению, негативный опыт и предыдущие ошибки расследователей не были учтены при подготовке очередного материала. Адвокаты Порошенко изучают публикацию на предмет юридической защиты своего клиента и выбора надлежащей юрисдикции для иска о новом фейке", – говорится в заявлении "Европейской солидарности".

Напомним, Порошенко не впервые попадает в связанный с картинами скандал. Так, в мае-2020 сотрудники ГБР выломали дверь в Музей им. Ивана Гончара в Киеве, где выставляли принадлежащие бывшему главе государства картины. Тогда следователи арестовали 42 полотна и одну литографию, заподозрив Порошенко в сокрытии от таможенного контроля произведений всемирно известных художников при перемещении через границу.

Однако в августе-2020 Киевский апелляционный суд снял арест с этих картин.

В сентябре-2020 вновь стало известно, что принадлежащие Порошенко картины повторно арестованы и в таком статусе хранятся в музее.

Видео: facebook.com/petroporoshenko