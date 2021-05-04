Навколо імені Петра Порошенка знову розгорається скандал. П'ятого президента України (2014-2019) викрили в скуповуванні антикваріату на мільйони доларів через мережу офшорних компаній, повідомляє Liga.net.

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Як говориться в публікації Міжнародного центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), 2009-2012 рр. Петро і Марина Порошенки через офшор Vernon Holdings (Британські Віргінські острови) купили італійських меблів на суму понад 100 тис. доларів.

У Центрі запевняють, що мають докази контролю Порошенка над шістьма офшорними компаніями. Ще 11 офшорних компаній вони пов'язують з політиком. Щороку офшори нібито обробляли транзакції на десятки мільйонів доларів.

До квітня 2013 року Порошенко нібито купив творів мистецтва на 6,66 млн доларів. Серед них була скульптура роботи Сальвадора Далі та картина Іллі Рєпіна "Козаки на Чорному морі".

Ілля Рєпін. "Козаки на Чорному морі"

Одна з цих компаній передала Порошенку право власності на картину Рєпіна в приміщенні Почесного консульства Сейшельських островів. Консулом тоді був бізнес-партнер Порошенка Олег Гладковський .

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Зв'язок компаній з Порошенком журналісти встановили за допомогою банківських записів, кореспонденції і рахунків-фактур. У трьох з них Порошенко нібито приймав виконавчі рішення.

Офіційним бенефіціаром більшості компаній вказаний Сергій Зайцев . Людина з таким же ім'ям є заступником гендиректора корпорації Roshen і однокласником Порошенка. Рахунки компаній обслуговував великий австрійський банк Raiffeisen.

"Raiffeisen дозволив Порошенку використовувати Зайцева для маскування свого контролю як мінімум над шістьма офшорними компаніями", – заявили в OCCRP.

В тренді Порошенка викрили в скуповуванні антикваріату через офшори. У його партії все спростували

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Адвокати Порошенка назвали розслідування OCCRP фейком, а в пресслужбі партії "Європейська солідарність" заявили, що п'ятий президент не є бенефіціаром, не контролював і не контролює жоден зі згаданих офшорів, повідомляє Детектор медіа.

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У заяві партії стверджують, що OCCRP вже не вперше поширює розслідування, де "бурхливі фантазії автора видають за доведені факти".

"На жаль, негативний досвід і попередні помилки розслідувачів не були враховані під час підготовки чергового матеріалу. Адвокати Порошенка вивчають публікацію на предмет юридичного захисту свого клієнта і вибору належної юрисдикції для позову щодо нового фейку", – йдеться в заяві "Європейської солідарності".

Нагадаємо, Порошенко не вперше потрапляє в пов'язаний з картинами скандал. Так, у травні-2020 співробітники ДБР виламали двері в Музей ім. Івана Гончара у Києві, де виставляли картини, що належать колишньому главі держави. Тоді слідчі заарештували 42 полотна і одну літографію, запідозривши Порошенка в приховуванні від митного контролю витворів всесвітньо відомих художників під час переміщення через кордон.

Однак у серпні-2020 Київський апеляційний суд зняв арешт з цих картин.

У вересні-2020 знову стало відомо, що картини Порошенка повторно заарештовані і в такому статусі зберігаються в музеї.

Відео: facebook.com/petroporoshenko