Картины Порошенко снова арестованы

Замдиректора ГБР объяснил, почему произведения искусств не конфисковали из музея

В конце июля суд отменил арест картин пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко, однако теперь они повторно арестованы и в таком статусе хранятся в музее.

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Об этом рассказал в интервью "Українським новинам" заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков.

По его словам, несмотря на арест картин, все желающие могут их увидеть в музее. Чиновник ГБР считает, что чем больше киевлян сможет увидеть эту коллекцию, тем больше пользы она принесет.

"(Коллекция картин) арестована повторно. Картины – такие предметы, сохранность которых требует определенного и бережного к ним отношения. Определенных условий. Поэтому, на данном этапе музей замечательное место для хранения картин. Тем более это дает возможность нашим согражданам полюбоваться и оценить эту замечательную коллекцию", – сказал Бабиков.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце мая пятого президента вызывали на допрос в ГБР, однако вместо этого Порошенко пришел на свою выставку картин, где оказались и произведения, которые фигурируют в уголовном производстве. Политика заподозрили в возможном сокрытии от таможенного контроля 43 произведений всемирно известных художников при перемещении через границу. В свою очередь сам Порошенко сообщил, что вместе с картинами есть также все необходимые документы, подтверждающие законность перевозки их через границу.

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После этого в музей наведались силовики, которые силой вломились в помещение.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

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