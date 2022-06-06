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Порошенко был замечен в Лондоне: журналист рассказал о деталях (фото)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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6 июня, 20:18
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Михаил Ткач сообщил, куда должен был поехать пятый президент
Михаил Ткач рассказал, когда должна была закончиться командировка у пятого президента Украины.
Михаил Ткач рассказал, когда должна была закончиться командировка у пятого президента Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 6 июня, в соцсетях появилось видео, на котором видно, как пятый президент Украины Петр Порошенко проходит по улицам Лондона. Однако по мнению журналиста Михаила Ткача, "это удивительно", поскольку он поехал в командировку именно в Вильнюс и Роттердам.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

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Подробности

По словам Ткача, официально в качестве основания для командировки в Роттердам пятый президент Украины предоставил письмо от экс-главы Европейского совета Дональда Туска.

В то же время "источники в политических кругах" сообщили журналисту, что командировку Петру Порошенко "без вопросов оформили". Однако по словам Михаила Ткача, командировка у пятого президента в Вильнюс должна была закончиться 31.05, в Роттердам – 02.06.

Также он начал проверять, действительно ли Петр Порошенко был в Лондоне. Как отмечается, "источники в политических кругах" сообщили Ткачу, что пятый президент Украины 4 июня прибыл в Лондон, а сегодня ночью прибыл в Польшу, где днем выступил на финансовом конгрессе.

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Фото – facebook.com/mixailotkach.
Фото – facebook.com/mixailotkach.

Фото – facebook.com/mixailotkach.
Фото – facebook.com/mixailotkach.

Фото – facebook.com/mixailotkach.
Фото – facebook.com/mixailotkach.

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Фото – facebook.com/mixailotkach.
Фото – facebook.com/mixailotkach.

Напомним, ранее "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщила, что пятый президент Украины Петр Порошенко только с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.

Предыдущие попытки Порошенко

  • 27 мая в 21:50 в пункт пропуска "Рава-Русская" во Львовской области прибыл Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, и 5 сопровождающих его людей.
  • Во время прохождения паспортного контроля была предоставлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.
  • Как отмечает собеседник УП, во время проверки этого документа оказалось невозможно установить его действительность: не считывался QR-код. По данным УП, Порошенко и его окружению разъяснили, что в связи с этим они не могут пересечь государственную границу. В 23:50 пятый президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.
  • 28 мая Порошенко возобновил попытку уехать из Украины. Он пытался пересечь границу в том же пункте пропуска "Рава-Русская", чтобы уехать в Польшу. Политик предъявил дипломатический паспорт. Около 15:00 нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар заявила, что еще одна попытка пересечь границу закончилась неудачей.

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