Порошенко был замечен в Лондоне: журналист рассказал о деталях (фото)

Сегодня, 6 июня, в соцсетях появилось видео, на котором видно, как пятый президент Украины Петр Порошенко проходит по улицам Лондона. Однако по мнению журналиста Михаила Ткача, "это удивительно", поскольку он поехал в командировку именно в Вильнюс и Роттердам.
Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.
Подробности
По словам Ткача, официально в качестве основания для командировки в Роттердам пятый президент Украины предоставил письмо от экс-главы Европейского совета Дональда Туска.
В то же время "источники в политических кругах" сообщили журналисту, что командировку Петру Порошенко "без вопросов оформили". Однако по словам Михаила Ткача, командировка у пятого президента в Вильнюс должна была закончиться 31.05, в Роттердам – 02.06.
Также он начал проверять, действительно ли Петр Порошенко был в Лондоне. Как отмечается, "источники в политических кругах" сообщили Ткачу, что пятый президент Украины 4 июня прибыл в Лондон, а сегодня ночью прибыл в Польшу, где днем выступил на финансовом конгрессе.
Напомним, ранее "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщила, что пятый президент Украины Петр Порошенко только с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.
Предыдущие попытки Порошенко
- 27 мая в 21:50 в пункт пропуска "Рава-Русская" во Львовской области прибыл Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, и 5 сопровождающих его людей.
- Во время прохождения паспортного контроля была предоставлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.
- Как отмечает собеседник УП, во время проверки этого документа оказалось невозможно установить его действительность: не считывался QR-код. По данным УП, Порошенко и его окружению разъяснили, что в связи с этим они не могут пересечь государственную границу. В 23:50 пятый президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.
- 28 мая Порошенко возобновил попытку уехать из Украины. Он пытался пересечь границу в том же пункте пропуска "Рава-Русская", чтобы уехать в Польшу. Политик предъявил дипломатический паспорт. Около 15:00 нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар заявила, что еще одна попытка пересечь границу закончилась неудачей.