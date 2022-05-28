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Порошенко второй раз пытается выехать из Украины: что происходит

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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28 мая, 14:26
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Пятый президент снова пытается пересечь границу с Польшей
Порошенко пытается уехать в Польшу.
Порошенко пытается уехать в Польшу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко 28 мая возобновил попытки уехать из Украины. Он пытается пересечь границу в пункте пропуска "Рава-Русская", чтобы уехать в Польшу. На украинско-польскую границу он прибыл с людьми из своего окружения.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

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По словам источников УП, Порошенко и люди из его окружения прибыли тремя автомобилями.

"Объезжал очередь по встречке и нарвался на полицию", – добавил собеседник.

По данным издания, в пункте пропуска Порошенко предъявил дипломатический паспорт.

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Петр Порошенко находится на границе с Польшей 28 мая. Фото: УП

Порошенко раньше отказали в выезде из Украины

Как известно, в 21:50 27 мая в пункт пропуска "Рава-Русская" во Львовской области прибыл Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, и 5 сопровождающих его людей.

Во время прохождения паспортного контроля была предоставлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.

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Как отмечает собеседник УП, во время проверки этого документа оказалось невозможно установить его действительность: не считывался QR-код.

По данным УП, Порошенко и его окружению разъяснили, что в связи с этим они не могут пересечь государственную границу.

В 23:50 пятый президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.

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