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Порошенко смог выехать из Украины на раз, два, три

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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30 мая, 11:51
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Политик намерен посетить конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердаме
Порошенко выехал из Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Порошенко выехал из Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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Так, Порошенко и его сопровождению 30 мая позволили выехать из страны.

Что известно?

30 мая утром Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы заверить, что оппозиция вместе с властями работает на укрепление Украины. По словам политика, он направляется на конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Своими целями Порошенко назвал: предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС уже в июне, поддержать Украину в войне против России, предоставление финансовой помощи Украине и одобрение "Плана Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления.

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Предыдущие попытки Порошенко

  • 27 мая в 21:50 в пункт пропуска "Рава-Русская" во Львовской области прибыл Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, и 5 сопровождающих его людей.
  • Во время прохождения паспортного контроля была предоставлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.
  • Как отмечает собеседник УП, во время проверки этого документа оказалось невозможно установить его действительность: не считывался QR-код. По данным УП, Порошенко и его окружению разъяснили, что в связи с этим они не могут пересечь государственную границу. В 23:50 пятый президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.
  • 28 мая Порошенко возобновил попытку уехать из Украины. Он пытался пересечь границу в том же пункте пропуска "Рава-Русская", чтобы уехать в Польшу. Политик предъявил дипломатический паспорт. Около 15:00 нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар заявила, что еще одна попытка пересечь границу закончилась неудачей.

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ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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