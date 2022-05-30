Порошенко смог выехать из Украины на раз, два, три

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.
Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Так, Порошенко и его сопровождению 30 мая позволили выехать из страны.
Что известно?
30 мая утром Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы заверить, что оппозиция вместе с властями работает на укрепление Украины. По словам политика, он направляется на конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердам.
Своими целями Порошенко назвал: предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС уже в июне, поддержать Украину в войне против России, предоставление финансовой помощи Украине и одобрение "Плана Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления.
Предыдущие попытки Порошенко
- 27 мая в 21:50 в пункт пропуска "Рава-Русская" во Львовской области прибыл Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, и 5 сопровождающих его людей.
- Во время прохождения паспортного контроля была предоставлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.
- Как отмечает собеседник УП, во время проверки этого документа оказалось невозможно установить его действительность: не считывался QR-код. По данным УП, Порошенко и его окружению разъяснили, что в связи с этим они не могут пересечь государственную границу. В 23:50 пятый президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.
- 28 мая Порошенко возобновил попытку уехать из Украины. Он пытался пересечь границу в том же пункте пропуска "Рава-Русская", чтобы уехать в Польшу. Политик предъявил дипломатический паспорт. Около 15:00 нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар заявила, что еще одна попытка пересечь границу закончилась неудачей.