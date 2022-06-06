Порошенка помітили в Лондоні: журналіст розповів про деталі (фото)

Михайло Ткач повідомив, куди мав поїхати п'ятий президент

Михайло Ткач розповів, коли мало закінчитися відрядження в п'ятого президента України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 6 червня, у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як п'ятий президент України Петро Порошенко проходить вулицями Лондона. Проте на думку журналіста Михайла Ткача, "це дивно", оскільки він поїхав у відрядження саме до Вільнюса та Роттердама.

Про це журналіст написав на своїй сторінці в Facebook.

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За словами Ткача, офіційно як підставу для відрядження до Роттердама п'ятий президент України надав листа від ексголови Європейської ради Дональда Туска.

Водночас "джерела в політичних колах" повідомили журналісту, що відрядження Петру Порошенку "без питань оформили". Проте за словами Михайла Ткача, відрядження у п'ятого президента до Вільнюса мало закінчитись 31.05, до Роттердама – 02.06.

Також він почав перевіряти, чи дійсно Петро Порошенко був у Лондоні. Як зазначається, "джерела в політичних колах" повідомили Ткачу, що п'ятий президент України 4 червня прибув до Лондона, а сьогодні вночі прибув до Польщі, де вдень виступив на фінансовому конгресі.

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Фото – facebook.com/mixailotkach.

Фото – facebook.com/mixailotkach.

Фото – facebook.com/mixailotkach.

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Фото – facebook.com/mixailotkach.

Нагадаємо, раніше "Українська правда", посилаючись на джерела у правоохоронних органах, повідомила, що п'ятий президент України Петро Порошенко лише з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.

Попередні спроби Порошенка