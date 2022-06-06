Порошенка помітили в Лондоні: журналіст розповів про деталі (фото)

Сьогодні, 6 червня, у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як п'ятий президент України Петро Порошенко проходить вулицями Лондона. Проте на думку журналіста Михайла Ткача, "це дивно", оскільки він поїхав у відрядження саме до Вільнюса та Роттердама.
Про це журналіст написав на своїй сторінці в Facebook.
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За словами Ткача, офіційно як підставу для відрядження до Роттердама п'ятий президент України надав листа від ексголови Європейської ради Дональда Туска.
Водночас "джерела в політичних колах" повідомили журналісту, що відрядження Петру Порошенку "без питань оформили". Проте за словами Михайла Ткача, відрядження у п'ятого президента до Вільнюса мало закінчитись 31.05, до Роттердама – 02.06.
Також він почав перевіряти, чи дійсно Петро Порошенко був у Лондоні. Як зазначається, "джерела в політичних колах" повідомили Ткачу, що п'ятий президент України 4 червня прибув до Лондона, а сьогодні вночі прибув до Польщі, де вдень виступив на фінансовому конгресі.
Нагадаємо, раніше "Українська правда", посилаючись на джерела у правоохоронних органах, повідомила, що п'ятий президент України Петро Порошенко лише з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.
Попередні спроби Порошенка
- 27 травня о 21:50 у пункт пропуску "Рава-Руська" у Львівській області прибув Порошенко, який є членом комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, та 5 людей, які його супроводжували.
- Під час проходження паспортного контролю було надано копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.
- Як зазначає співрозмовник УП, під час перевірки цього документа неможливо було встановити його дійсність: не зчитувався QR-код. За даними УП, Порошенко та його оточенню роз'яснили, що у зв'язку з цим вони не можуть перетнути державний кордон. О 23:50 п'ятий президент і люди, які його супроводжували, повернулися на територію України.
- 28 травня Порошенко відновив спробу виїхати з України. Він намагався перетнути кордон у тому ж пункті пропуску "Рава-Руська", щоб виїхати до Польщі. Політик надав дипломатичний паспорт. Близько 15.00 нардеп від "ЄС" Вікторія Сюмар заявила, що ще одна спроба перетнути кордон закінчилася невдачею.