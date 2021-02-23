Сегодня Рада соберется на срочное заседание, чтобы решить один вопрос

Депутаты могут разблокировать работу ведомств, у которых временно нет министра

Верховная Рада сегодня проведет внеочередное заседание для повторного рассмотрения одного единственного вопроса – законопроекта №4531 о государственной службе, который ранее ветировал президент Украины.

В чем проблема

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Как известно, парламент 16 февраля принял этот закон, но Зеленский его забраковал, вернул в Раду с просьбой его изменить, внеся свои предложения.

Речь идет о норме, которая регламентирует полномочия исполняющих обязанности министра. Суть в том, что на сегодняшний день и.о. главы ведомства лишен большого количества функций и не может эффективно руководить ведомством.

В большей степени этот закон срочно хотят изменить из-за и.о. министра энергетики Юрия Витренко. Сам он объяснял, что из-за отсутствия полномочий, например, подписания финансовых документов-распоряжений в Министерстве, есть реальный риск невыплат шахтерам и другим работникам в сфере управления Минэнерго: "Надеюсь, в парламенте эта проблема будет решена".

Что предложил Зеленский

Речь идет о норме об ограничении исполнения обязанностей министра заместителями, пока должность главы ведомства вакантна. Президент предлагает изъять из принятого закона норму, которой запрещается выполнять ряд обязанностей министра. Читайте подробнее, каких полномочий лишены и.о. министра.

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Также Зеленский предлагает разрешить назначать лицо на должность и.о. министра, даже если его кандидатуру на вакантное место не одобрила Верховная Рада.

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