Следствие и суд. Мы узнали, как у Зеленского поступят с "неприкасаемым" Медведчуком

На Банковой считают, что политик считал себя стоящим выше закона, а теперь прячется на дачах своих друзей

Виктор Медведчук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Народному депутату Виктору Медведчуку, которому хотят вручить подозрение в госизмене, придется пройти через следствие и судебный процесс, предупредил помощник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Об этом он заявил сайту "Сегодня".

По словам Подоляка, решение прокуратуры демонстрирует, что в отношении Медведчука тоже работает закон, а сам нардеп на данный момент скрывается от правосудия "где-то в лесах или на дачах у друзей".

"Изображал из себя крайне влиятельную и солидного человека, пытался решать судьбу народа или отдельно Донецка и Луганска, активно пользовался ресурсами страны в Крыму уже после оккупации, а в итоге – просто где-то спрятался от следственных действий", – говорит Подоляк.

Он считает это проявлением того, как сила закона виляет на людей, которые "десятилетиями привыкли жить над законом" и примером истории о "вечно неприкасаемых, которым законы не писаны".

"Так или иначе, Медведчуку, как и его сообщникам, придется пройти через следствие и судебный процесс, как это и предусмотрено законом. Спрятаться не получится", – предупредил Подоляк.

Помощник главы ОПУ добавил, что нардеп десятилетиями вел деструктивную деятельность в отношении Украины на двух направлениях:

подконтрольные ему СМИ постоянно наносили удары по государственной безопасности;

заключал десятки "классических непрозрачных схем и сделок".

"Общество прекрасно понимает, что этот человек не мог организовывать свой "энергетический бизнес" честно. Только политическая "крыша" при разной власти в течение многих лет помогала Медведчуку избегать внимания правоохранительных органов и прокуратуры", – считает Михаил Подоляк.

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Он заверил, что у президента Владимира Зеленского "достаточно политической воли, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом".

Напомним, 11 мая в одном из домов Виктора Медведчука были проведены обыски. Самого его обнаружить не удалось. По словам главы СБУ Ивана Баканова, нардепа подозревают в том, что через президента РФ Владимира Путина он решал вопросы своего бизнеса в оккупированном Крыму и платил налоги не в Украине, а в России.