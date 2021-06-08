Пленные, газ и электричество в Крым: записи переговоров Медведчука в 2014-м

До подключения Медведчука к переговорам в 2014 году СБУ освободило из плена 1,5 тысячи украинцев, а после – столько же за пять лет

Записи Виктора Медведчука. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, в 2014 году обсуждал с марионетками России и боевиков освобождение украинских пленных, но не имел на это никакого влияния. Он также вел подковерные переговоры о поставках российского газа и пытался влиять на заключение контракта об электроэнергии в Крым.

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Об этом свидетельствуют записи разговоров, опубликованные Bihus info.

Обмен пленными

Журналисты считают, что участие в обмене пленными дало Медведчуку множество бонусов, а его продуктивность в переговорах была нулевой.

Также утверждается, что запись разговора Медведчука с Сурковым, в котором он сообщил, что будет заниматься обменом пленными, была сделана за 10 дней до официального объявления об этом.

"Еще в одну авантюру меня хотят втащить... и это было поддержано Владимиром Владимировичем, поучаствовать в освобождении пленных", - заявил Медведчук Суркову, отметив, что "ждет мандат".

"Мандат" ему дали и далее, по словам расследователей, он вместо того, чтобы договариваться об обмене с Кремлем или хотя бы главарями боевиков, обсуждал этот вопрос с "марионетками", к примеру с так называемыми ответственной за обмен в "ЛНР" Ольгой Кобцевой и ответственной за обмен в "ДНР" Дарьей Морозовой. А самым "высоким" переговорщиком от боевиков, если руководствоваться обнародованными записями был некий Владимир Кононов – "министр обороны ДНР".

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И судя по записям переговоров, ни Медведчук, ни его собеседники не имели на освобождение пленных никакого влияния. Как отмечают журналисты, до подключения Медведчука к переговорам в 2014 году СБУ освободило из плена 1,5 тысячи украинцев, а после – столько же, но за пять лет.

Поставки российского газа

Журналисты также проанализировали записи, на которых Виктор Медведчук общается с министром энергетики России Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. И если верить им, то на тот момент кум Путина был неофициальным переговорщиком по поставкам российского газа в Украину перед зимой 2014 года, когда вопрос стоял особо остро.

Тогда на официальных переговорах в Брюсселе украинская сторона настаивала на снижении цены и закреплении ее в контракте, а россияне не соглашались, не желая менять контракт и предлагая оформить скидку в виде межправительственного соглашения.

В разговорах с Медведчуком россияне жаловались ему, что украинская делегация по газу в Брюсселе вела себя не так, как ранее "договаривались", а тот обещал повлиять.

"Мы сейчас общались с нашим коллегой, мы сейчас в Брюсселе, но у них старая песня. Даже еще хуже. Конструкция, которую мы с вами вчера еще обсуждали, она полностью не принимается", - жалуется, к примеру, Миллер.

Журналисты отмечают, что итоге украинская делегация все-таки смягчила выдвигаемые россиянам условия.

Электричество для Крыма

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Осенью 2014 года, судя по записям, Медведчук обсуждал с тогдашним российским вице-премьером Дмитрием Козаком и министром энергетики Александром Новаком поставки российской электроэнергии в Украину и обеспечение электричеством оккупированного Крыма. Причем россияне на записях утверждают, что для них это политическое решение, не выгодное с коммерческой точки зрения.

Журналисты считают, что Медведчук пытался включить в контракт по электричеству фирму-"прокладку" Константина Григоришина, а на переговоры в Москву летал со своим соратником Тарасом Козаком.

В итоге договор о поставках электроэнергии заключили напрямую, без посредников.

Напомним, в предыдущих обнародованных записях Виктор Медведчук в 2015 году обсуждал с главой российской "Транснефти" Николаем Токаревым, как недопустить окончательной национализации Украиной части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которой фактически распоряжалась Россия, и которая впоследствии достался куму Путина.

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13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком