Полонені, газ і електрика в Крим: записи переговорів Медведчука у 2014-му

До підключення Медведчука до переговорів у 2014 році СБУ звільнила з полону 1,5 тисячі українців, а після – стільки ж за п'ять років

Записи Віктора Медведчука. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, у 2014 році обговорював з маріонетками Росії і бойовиків звільнення українських полонених, але не мав на це жодного впливу. Він також вів підкилимні переговори про постачання російського газу і намагався впливати на укладення контракту про електроенергію до Криму.

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Про це свідчать записи розмов, опубліковані Bihus info.

Обмін полоненими

Журналісти вважають, що участь в обміні полоненими дала Медведчуку безліч бонусів, а його продуктивність у переговорах була нульовою.

Також стверджується, що запис розмови Медведчука з Сурковим, в якому він повідомив, що займатися обміном полоненими, був зроблеий за 10 днів до офіційного оголошення про це.

"Ще в одну авантюру мене хочуть втягнути... і це було підтримано Володимиром Володимировичем, взяти участь у звільненні полонених", – заявив Медведчук Суркову, зазначивши, що "чекає на мандат".

"Мандат" йому дали і далі, за словами розслідувачів, він замість того, щоб домовлятися про обмін з Кремлем або хоча б ватажками бойовиків, обговорював це питання з "маріонетками", наприклад з так званими відповідальною за обмін у "ЛНР" Ольгою Кобцевою і відповідальною за обмін в "ДНР" Дариною Морозовою. А "найвищим" переговірником від бойовиків, якщо керуватися оприлюдненими записами, був такий собы Володимир Кононов – "міністр оборони ДНР".

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І судячи із записів переговорів, ні Медведчук, ні його співрозмовники не мали на звільнення полонених ніякого впливу. Як зазначають журналісти, до підключення Медведчука до переговорів у 2014 році СБУ звільнила з полону 1,5 тисячі українців, а після – стільки ж, але за п'ять років.

Поставки російського газу

Журналісти також проаналізували записи, на яких Віктор Медведчук спілкується з міністром енергетики Росії Олександром Новаком і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. І якщо вірити їм, то на той момент кум Путіна був неофіційним переговірником з постачання російського газу в Україну перед зимою 2014 року, коли питання стояло особливо гостро.

Тоді на офіційних переговорах у Брюсселі українська сторона наполягала на зниженні ціни і закріпленні її в контракті, а росіяни не погоджувалися, не бажаючи змінювати контракт і пропонуючи оформити знижку у вигляді міжурядової угоди.

У розмовах із Медведчуком росіяни скаржилися йому, що українська делегація щодо газу в Брюсселі вела себе не так, як раніше "домовлялися", а той обіцяв вплинути.

"Ми зараз спілкувалися з нашим колегою, ми зараз у Брюсселі, але у них стара пісня. Навіть ще гірше. Конструкція, яку ми з вами вчора ще обговорювали, вона повністю не приймається", – скаржився, наприклад, Міллер.

Журналісти зазначають, що зрештою українська делегація все-таки пом'якшила висунуті росіянам умови.

Електрика для Криму

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Восени 2014 року, судячи із записів, Медведчук обговорював з тодішнім російським віце-прем'єром Дмитром Козаком і міністром енергетики Олександром Новаком поставки російської електроенергії в Україну і забезпечення електрикою окупованого Криму. Причому росіяни на записах стверджують, що для них це політичне рішення, яке не вигідне з комерційної точки зору.

Журналісти вважають, що Медведчук намагався включити в контракт з електроенергії фірму-"прокладку" Костянтина Григоришина, а на переговори в Москву літав зі своїм соратником Тарасом Козаком.

У результаті договір про постачання електроенергії уклали напряму, без посередників.

Нагадаємо, в попередніх оприлюднених записах Віктор Медведчук у 2015 році обговорював з главою російської "Транснафти" Миколою Токарєвим, як не допустити остаточної націоналізації Україною частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", якою фактично розпоряджалася Росія, і яка згодом дісталася куму Путіна.

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13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Як відомо, кума Путіна підозрюють в державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком