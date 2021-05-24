"У нашего главного есть идеи": как Медведчук получил трубопровод (записи)

План Медведчука сработал – уже через пару недель трубу вернули россиянам, а затем фактически передали самому куму Путина

Народный депутат Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, в 2015 году обсуждал с главой российской "Транснфти" Николаем Токаревым, как недопустить окончательной национализации Украиной части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которой фактически распоряжалась Россия, и который впоследствии достался куму Путина.

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Запись разговора опубликовал Bihus info.

Что примечательно, в разговоре Медведчук постоянно ссылается на некого "нашего главного", у которого якобы "есть идеи" и возможности решить неприятную для России ситуацию с трубой, по которой на тот момент Хозяйственный суд принял решение о национализации.

Медведчук в разговоре уверенно убеждает собеседника, что решение суда о национализации трубы приостановят, а затем и отменят и России, мол, переживать нечего. Он также обещает приехать в Москву, чтобы представить российскому руководству план по возвращению трубопровода.

"У него ("главного". – Ред.) там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду и вам расскажу вам идеи... Он там контролирует лично. Я приеду, вам расскажу, а потом будем думать что делать или не делать", – в частности говорит Медведчук Токареву.

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Даже после решения Хозяйственного суда 17 марта о национализации трубы Медведчук уверен, что "все идет по плану", о чем он сообщает Токареву, заявляя, что "виновные" в принятии решения о национализации будут наказаны.

Позже Медведчук также докладывает Токареву, что его однопартиец Тарас Козак будет выступать представителем покупателя на сделке по трубе.

И, как на данный момент известно, план Медведчука сработал – уже через пару недель трубу вернули россиянам, а затем фактически передали Медведчуку.

Также о возвращении трубопровода России Медведчук разговаривал и с замглавы правительства РФ Дмитрием Козаком. Они говорили о неком заводе в оккупированном Севастополе, который россияне на тот момент национализировали, при этом упоминалось о "прямом обмене завода на трубу без нефтепродуктов".

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Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк – гражданской жены Тараса Козака, а также поручил вернуть нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" в госсобственность.

13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком