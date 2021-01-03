Персонально для каждой области: все поздравления Зеленского в одном видео

Новогодние поздравления получил каждый регион, и даже оккупированные районы

Президент Владимир Зеленский записал отдельные поздравления с Новым годом для всех областей Украины, в одном из них, например, напомнил жителям оккупированных территорий, что они вернутся домой – в свободную Украину.

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Соответствующее видео опубликовано на ЗЕ!Канале в YoyTube.

Видео: Зе!Канал

Глава государства отметил, что без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, и не так приятно, а также постарается, чтобы оккупированная часть Донецкой и Луганской областей впредь встречала Новый год по киевскому времени, а не по московскому.

Жителям Херсонской области пожелал, чтобы их жизнь была такой же сладкой и без нитратов, как херсонский арбуз, а жителям Николаевской области и Одессе пожелал год без штормов и "чтобы все было ОК".

Жителям Буковины Зеленский сказал, что их Черновцы – это украинский Париж, а жителям Закарпатья пожелал всегда чувствовать вкус душистого бограча и аромат домашнего вина.

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Читайте также полный текст новогоднего обращения Зеленского к украинскому народу.

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