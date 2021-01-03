Новорічні привітання отримав кожен регіон, і навіть окуповані райони

Президент Володимир Зеленський записав окремі привітання з Новим роком для всіх областей України, в одному з них, наприклад, нагадав жителям окупованих територій, що вони повернуться додому – у вільну Україну.

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Відповідне відео опубліковано на ЗЕ!Каналі в YoyTube.

Відео: Зе!Канал

Глава держави зазначив, що без Криму в Україні не так сонячно, не так смачно, і не так приємно, а також постарається, щоб окупована частина Донецької та Луганської областей надалі зустрічала Новий рік за київським часом, а не за московським.

Жителям Херсонської області побажав, щоб їхнє життя було таким же солодкоим і без нітратів, як херсонський кавун, а жителям Миколаївської області та Одесі побажав рік без штормів і "щоб все було ОК".

В тренді Персонально для кожної області: всі привітання Зеленського в одному відео

Жителям Буковини Зеленський сказав, що їхні Чернівці – це український Париж, а жителям Закарпаття побажав завжди відчувати смак запашного бограча і аромат домашнього вина.

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Читайте також повний текст новорічного звернення Зеленського до українського народу.

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