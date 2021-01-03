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Зеленский записал отдельное новогоднее обращение к Крыму: видео

3 января, 08:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине без Крыма не так солнечно и вкусно, отметил глава государства

Президент Владимир Зеленский записал отдельное новогоднее обращение к жителям оккупированного Крыма.

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Соответствующее видео опубликовал в Facebook представитель президента в АРК Антон Кориневич.

Он считает, что Украина может полноценно праздновать и радоваться только тогда, когда будут освобождены оккупированные территории.

"Дорогие крымчане! Дорогой Крым! Я от всей души хочу поздравить вас с 2021 годом. Каким бы ни стал успешным год для Украины, наша радость будет неполной до тех пор, пока вас нет с нами. Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно. В общем – просто как-то не так. И так не должно быть", – сказал Зеленский.

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Президент выразил уверенность, что крымчане и остальной народ Украины будут вместе и перешел на украинский язык.

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"Бо Крим – це Україна, а Украина – это Крым. С новым годом вас!" – добавил глава государства.

Видео: facebook.com/anton.korynevych.75

Читайте также полный текст новогоднего обращения Зеленского к украинскому народу, в котором он призывал жителей оккупированной части Донбасса праздновать Новый год по киевскому времени, а не по Москве.

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Крым Владимир Зеленский новогоднее поздравление обращение Новый год 2021

Источник: Сегодня

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