Речь Посполитая. Перезагрузка – зачем Дуда приехал в Киев

Формат, имеющий прозрачные исторические отсылки, может быть как крайне выгоден Украине, так и опасен

В Украину с официальным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда для первой очной встречи польского президента с украинским после переизбрания Дуды на пост летом нынешнего года. Последний раз главы польского и украинского государств встречались еще зимой, когда Владимир Зеленский посещал Польшу с рабочим визитом.

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Сторонам есть что обговорить. Эксперты отмечали, что взаимоотношения между Украиной и Польшей, достигнув небывалых ранее высот, несколько поубавили в динамике развития.

"Я считаю, что сейчас мяч как раз на нашей стороне. Именно Украине надо более активно проявлять свою позицию по вопросу еще большего углубления отношений. Но в последнее время в этом плане я не вижу каких-то прорывов, стратегий, предложений. Создается ощущение, что Киев "успокоился" по поводу Польши. Вот, по умолчанию, есть союзник, надежный, нормальный, все, вроде, хорошо. Ну и пусть будет так. А прогресса не видно", – отмечал, в частности, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

Впрочем, за истекшие несколько месяцев прорывы есть. Наиболее очевидный из них – создание в конце июля "Люблинского треугольника" – межгосударственного объединения, которое некоторым наблюдателям намекает на возрождение в новом формате Речи Посполитой. Другим же говорит о потенциальных возможностях, которые может нести это формат для всех членов.

"Люблинский треугольник" – неформальное объединение Украины, Польши и Литвы, созданное летом нынешнего года – пока что лишь "нащупывает" свой формат и свои цели. Объединение в августе "отметилось" совместным заявлением по событиям в Беларуси, в сентябре состоялось видео-совещание на уровне замминистров иностранных дел, на осень в Киеве запланирована встреча глав МИД. Неспешное становление новой структуры может породить сомнения в ее жизнеспособности. Но на самом деле изначально формат содержал в себе столько явных и скрытых смыслов и возможностей, что реализация хотя бы части из них оправдает создание треугольника. Однако не все из этих потенциальных возможностей – в национальных интересах Украины.

Что это за структура и каковы ее перспективы – в материале "Сегодня".

Кому это выгодно

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Люблинский треугольник был создан 28 июля на встрече глав МИД Украины, Польши и Литвы как неформальное объединение, призванное координировать внешнеполитическую деятельность по ряду направлений:

по вопросам противодействия агрессии России – "с целью обеспечения соблюдения международного права";

по вопросам украино-польско-литовского сотрудничества между вооруженными силами трех стран;

по вопросам поддержки евроатлантических устремлений Украины, политических и экономических реформ в нашей стране.

В Сети появились сравнения "Люблинского треугольника" с "Люблинской унией", когда в 1569 году была создана Речь Посполитая, и украинцы якобы попали под гнет польско-литовской шляхты.

Но на самом деле создание, как тогда, так и сегодня, мощного союза – меры вынужденные. И в первую очередь диктуемые внешними угрозамии, которые являются общими для стран "треугольника".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл суть идеи: Украина всегда стремилась присоединиться к уже существующим международным форматам. "Но я считаю, что мы не только должны стремиться присоединяться к тому, что уже создано кем-то. Но и сами создавать", – отметил министр.

То, что создание "Люблинского треугольника" – результат отклика Польши и Литвы на запрос Украины, подтвердил в одном из своих интервью и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

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"Мы договорились, что нам нужна платформа сотрудничества, в которой Украина была бы полноценным игроком, формирующим повестку дня и использующим весь свой потенциал. Можно перечислить множество форумов, на которых Украина обсуждается в контексте безопасности, российской агрессии, необходимости реформ и т. д. В этих дискуссиях Украина является темой, может быть, даже главной темой, но она не имеет достаточной субъектности... Наша инициатива позволяет участникам обсуждать важные с точки зрения региона темы на равных", – отметил Яцек Чапутович в интервью PAP.

Чем рискуем и каковы преимущества

Если исходить из официальных заявлений и документов, складывается впечатление, что "Люблинская тройка" – формат, созданный в первую очередь в интересах нашего государства. Но в Украине осторожно оценивают перспективы нашей страны "говорить на равных" – слишком несопоставимы на данный момент экономические и политические возможности Украины и Польши.

Эксперты сайта "Сегодня" полагают, что на данный момент создание "Люблинского треугольника" больше выгодно Варшаве. А Украина пока не готова быть полноценным субъектом в региональных объединениях.

По словам экономического эксперта Алексея Куща, вряд ли Киеву стоит надеяться на то, что "Люблинский треугольник" послужит развитию украинской экономики, поскольку Польша будет продвигать свои национальные интересы.

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Политолог Владимир Фесенко, отмечая, что определенные риски "чрезмерного лидерства Польши" в формате "треугольника" есть, указывает и на неоспоримые выгоды, которые может принести нашей стране работа в рамках формата.

Как будем противостоять Москве

Возможные риски, которые несет в себе создание "треугольника" для Украины, не идут ни в какое сравнение с тем, чем грозит формирование "Балто-Черноморской оси" для России. Дальнейшее развитие "треугольника", а особенно присоединение к нему Беларуси, потенциально угрожают Москве геополитической катастрофой, сравнимой с распадом СССР. По словам эксперта, геополитически это отбросит Москву в XVI век.

Ранее Дмитрий Кулеба пригласил своего коллегу, главу МИД Беларуси Владимира Макея, на осеннюю встречу глав МИД "Люблинского треугольника" – пока в качестве почетного гостя.

Впрочем, это было до начала поствыборных событий в Беларуси. Очевидно, что сейчас взаимоотношения между Минском и тремя государствами "треугольника" очень далеки от сближения. Более того, стараниями, в том числе, Кремля быстро ухудшаются. Очевидно, это и есть элемент реакции Москвы в том числе на создание "Люблинского треугольника".

Владимиру Зеленскому и Анджею Дуде удалось найти общий язык и деактуализировать вопросы, вызывавшие ранее трения между двумя государствами:

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