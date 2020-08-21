"Сказано так – сделают так": Лукашенко опять снова приплел Украину к протестам

Нынешние антиправительственные протесты в Беларуси, ставшие самыми массовыми в современной истории страны, были организованы Соединенными Штатами.

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Об этом, как сообщает БелТА, белорусский президент Александр Лукашенко, который ранее неоднократно винил в происходящем Евросоюз и Украину, заявил во время визита на агрокомбинат "Дзержинский" 21 августа.

"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так – сделают так", – сказал Лукашенко

Кроме того, он снова упомянул некую "санитарную зону", в которую якобы входит Украина и которая в его понимании должна отделить Россию от Запада.

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"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон – три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", — сказал Лукашенко.

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Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Тысячи человек были задержаны, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, как минимум четыре человека погибли.

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