"Текущую ситуацию можно решить": Украина, Польша и Литва о событиях в Беларуси

Пока в Минске продолжались жестокие избиения людей, министры иностранных дел Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) осудили происходящее в Беларуси, призвали к диалогу между противоборствующими сторонами и готовы помочь в урегулировании ситуации.

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Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба, Польши Яцек Чапутович и Литвы Линас Линкявичюс считают, что насилие на улицах белорусских городов можно остановить при помощи диалога.

"Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью. Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем. Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь. При необходимости, мы открыты к любой помощи в содействии этому диалогу. Благополучие и процветание Беларуси и ее народа важны для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированной на создание условий для совместного и стабильного будущего", – говорится в заявлении.

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Напомним, после окончания выборов в Беларуси 9 августа, на которых предварительно победу отдали действующему главе государства Александру Лукашенко, вспыхнули массовые протесты. Были задержаны не менее трех тысяч человек, десятки пострадавших и один погибший. На Западе и в Украине осудили жесткие действия белорусских силовиков в отношении активистов. Президент Владимир Зеленский в своем заявлении о масштабных столкновениях в Беларуси призвал отказаться от насилия и начать диалог между властью и протестующими.

В свою очередь украинские депутаты даже начали собирать подписи за проведения внеочередного заседания парламента, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси и принять официальное заявление. Читайте также, как отреагировали фракции Рады на события в Минске.

Видео: svaboda.org

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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