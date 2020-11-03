Он победил. Каким будет мир в 2025 году?

В победе каждого из кандидатов на пост президента США есть плюсы и минусы для мира

У Дональда Трампа и Джо Байдена разные взгляды на то, каким должен быть мир. И от того, кого изберут американцы на выборах, во многом зависит, каким он будет.

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Изучив заявления кандидатов и опросив экспертов, сайт "Сегодня" вычленил сходства и различия в подходах Трампа и Байдена к ключевым вопросам мировой политики. И сформировал наиболее общие очертания мира будущего.

Мир

"Однозначно при выигрыше Байдена мир будет более предсказуемым и спокойным, чем при Трампе. Будет ли лучшим? Сказать трудно".

Максим Джигун, политолог

Глобализация

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"СОVID-19 меняет мир. Происходит разворот, сворачивание глобальных процессов. С этим будут вынуждены считаться и противники глобализации, и ее сторонники".

Алексей Голобуцкий, политолог

"Трамп постепенно минимизирует участие США в международных институциях. Снизит функционал МВФ и ВТО. Или попытается их реформировать. Байден будет пытаться сохранить и восстановить глобализированный мир".

Алексей Кущ, экономический эксперт

"В США есть глубинный интерес снизить зависимость от международных структур, мешающих развитию страны. Или не работающих. Трамп будет открыто троллить такие организации и выходить из них. Байден – говорить о необходимости реформ".

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Петр Бурковский, аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива

НАТО

"Трамп будет пытаться модернизировать "устаревшую", по его словам, организацию. И давить на членов НАТО: "Хочешь оставаться в безопасности и получать поддержку своих союзников – плати! Байден же ослабит давление. Основной стратегией будет поиск компромисса, учета позиций всех членов Альянса".

Максим Джигун, политолог

Экономика

"Рейганомика" Трампа сделает мировую экономику более стабильной. Но также "законсервирует" развитие сырьевых экономик. При Байдене возможны микрокризисы и дефолты. Но у сырьевых экономик появится шанс на развитие".

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Алексей Кущ, экономический эксперт

Китай

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"Китай остается главным конкурентом США. Но то, что при любом президенте США будет запущена новая "холодная война", очевидно для всех. Но давление и набор союзников будут разными. Трамп продолжит торговые и валютные войны. Байден сформирует союзы и сместит акцент в сторону демократических ценностей".

Алексей Кущ, экономический эксперт

"Американо-китайские отношения с Китаем будут ухудшаться. Китай сам взял курс на эскалацию. Трамп будет сдерживать Китай более жестко. Байден попытается договориться, как минимум, по вопросам экономики".

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива

Россия

"У Трампа задача – выбить Россию с орбиты Китая. Он может сделать это, пойдя на договоренности с Москвой. Байден пойдет на мировую с Китаем и может по-максимуму пойти на противостояние с Россией. Вплоть до создания в Украине военных баз".

Алексей Голобуцкий, политолог

"Американские государственные и политические институты корректируют непредсказуемость Трампа. Но все равно проблема существует".

Алексей Гарань, политолог, профессор Киево-Могилянской академии

"При Байдене политика по отношению к России станет более жесткой, а меры по сдерживанию – более эффективными".

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива

Читайте также о сценариях для Украины в случае победы Дональда Трампа или победы Джо Байдена.

Для понимания, какие факторы будут влиять на президента США в ближайшие годы, читайте "С чем столкнется президент США после выборов: объясняем ТОП-5 проблем".

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