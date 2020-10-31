Победа Дональда Трампа на выборах. Три сценария для Украины

Результат этих выборов непредсказуем даже для американских политологов

Что ожидает украино-американские отношения в том случае, если Трамп останется хозяином Белого дома?

Реклама

Второй срок Дональда Трампа пока что не сулит Украине ничего хорошего. Оптимистический сценарий: все останется, как есть. Реалистический – США будет не до Украины. Но есть также сценарий и более пессимистический.

Сайт "Сегодня" составил три сценария развития событий и американо-украинских отношений, взяв во внимание, что эти отношения во многом зависят не только от Украины и США.

Начнем с самого наихудшего и закончим на позитивной ноте.

Сценарий пессимистический. Разменная монета

Реклама

Буквально в первые дни после переизбрания Дональд Трамп заявляет, что страница плохих отношений с Россией перевернута. Нынешние выборы доказали, что его победы – не результат "вмешательства Москвы". Налаживание отношений с Россией крайне необходимо США.

В результате Большого Договора Украина станет разменной монетой, будет признана территорией исключительных интересов России.

В пессимистический сценарий также входит продолжение Дональдом Трампом политики разрушения международных институтов – сворачивание финансирования, или выход США из ряда международных организаций:

МВФ (что может лишить Украину международной помощи в сложных экономических условиях)

НАТО (что разрушит блок и поставит Украину перед выбором новых ориентиров)

дальнейшее ослабление роли ООН и СБ ООН

Сценарий реалистический. Вне приоритетов

Реклама

Победа Дональда Трампа омрачается проигрышем республиканцев на выборах в Сенат и Палату представителей. В США формируется двухпалатная оппозиция. Страна погружается во внутренние политические разборки, сопровождаемые массовыми акциями протеста сторонников Трампа и контрсистемных сил. Экономическая ситуация в США ухудшается, политическое противостояние ограничивает эффективность предпринимаемых мер по спасению экономики.

Украина постепенно уходит из приоритетов политики США. Но остается в фокусе внимания.

Двухпартийный консенсус в США по вопросу Украины продолжает быть актуальным. Однако практической пользы от него для взаимоотношений между странами становится все меньше.

Помощь Украине, в том числе военная, незначительно сокращается, либо остается на прежнем уровне.

Попытки украинского руководства наладить отношения с Трампом проваливаются: Трамп помнит, что перед выборами Украина заняла нейтральную позицию, в то время как ему нужна была помощь в дискредитации Байдена.

США продолжают санкционное давление на Москву, но все больше без привязки к украинской ситуации.

В то же время политика Трампа по спасению американской экономики (в частности, снижение учетной ставки вплоть до отрицательной) позитивно влияет на экономическую активность в Украине.

Реклама

Сценарий оптимистический. Все как было, но чуть лучше

Короткий период политического противостояния после выборов завершается определенным негласным договором политэлит, которые соглашаются на определенные уступки друг другу ради благополучия страны.

Продолжается санкционное давление на Россию с целью защиты политических и экономических интересов США. Агрессия России против Украины – удобный и логичный повод.

с целью защиты политических и экономических интересов США. Агрессия России против Украины – удобный и логичный повод. Помощь Украине, в том числе военная, медленно, но неуклонно растет. Но на более высокие, стратегические уровни взаимоотношения не переходят.

США не выходит из международных институтов, а включается в работу по их реформированию. Для Украины открываются новые возможности.

Украина может найти и предложить Трампу идею или проект, которые действительно его заинтересуют. Что изменит изначально прохладное отношение президента США к нашей стране.

Конечно, вряд ли стоит ожидать, что какой-либо из вышеприведенных сценариев станет реальностью "в чистом виде". Скорей всего, в случае победы Дональда Трампа мы увидим некий "микс", где некоторые пессимистические ожидания смешаются с частью оптимистических прогнозов. Но в целом доминировать будет реалистический сценарий.

Для полного понимания, что еще, кроме собственных стремлений и планов, будет двигать Дональдом Трампом в следующие пять лет, - в материале "С чем столкнется президент США после выборов: объясняем ТОП-5 проблем".

Следите за выборами президента США на телеканале "Украина":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама