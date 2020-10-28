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  1. Новости политики

С чем столкнется президент США после выборов: объясняем топ-5 проблем

28 октября, 18:22

Виталий Рябошапка Виталий Рябошапка

Глава американского государства решает в стране многое, но не все

До выборов президеента США осталась неделя. Кто бы ни стал им, на его стремления и действия в ближайшие несколько лет будут влиять целый ряд факторов. Но есть пятерка основных проблем внутри США, с которым столкноется будущий президент.

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Вот эти факторы:

  1. Эпидемия коронавируса
  2. Социально-экономическое положение
  3. Наличие/отсутствие лояльного большинства в Конгрессе
  4. Низкая легитимность в глазах значительной части избирателей и критическое политическое расслоение в обществе
  5. Высокая степень социального напряжения

Поясняем суть важнейших внутренних американских проблем.

Короновирус

То, как быстро США (да и мир в целом) сможет справиться с эпидемией, прямо влияет на состояние экономики США и глобальной экономики.

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Проще говоря, чем дольше будет свирепствовать COVID-19, тем меньше у Украины шансов на получение помощи, кредитов, инвестиций. Все мировые лидеры, в том числе США, будут закрывать в первую очередь собственные "дыры".

Да, предоставить Украине 200 миллионов на военную помощь для американцев – не проблема. Но мы ведь претендуем на большее, в том числе серьезные инвестиции. Эпидемия же закрывает границы не только для людей, но и для денег.

Алексей Голобуцкий

Политолог

Происходит разворот, сворачивание глобальных процессов. С этим в ближайшие годы будут вынуждены считаться и противники глобализации, и ее сторонники.

Экономика и социальная политика

Вне зависимости от эпидемии перед США стояло две серьезные задачи – поднять собственную экономику и уменьшить социальное расслоение общества. Трамп начал первое (кстати, методами, лишь усугубившими расслоение), но помешал коронавирус.

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Тем не менее, задачи надо решить. У Трампа и Байдена разные "рецепты" решения. И от того, как в ближайшие пять лет будет жить условный афроамериканец из Санта-Крус (штат Аризона) зависит будущее Украины. Возможно, на несколько поколений вперед.

Алексей Кущ

Экономический эксперт

Политика Трампа – это наше благополучное сегодня, но исчезноевение стратегических перспектив в будущем. Политика Байдена – это наш микрокризис сегодня, но очень маленькое, но все же окно возможностей завтра

Большинство в Конгрессе

3 ноября в США будут избирателя не только президента. На треть обновиться высшая палата Конгресса – Сенат (сейчас большинство там у республиканцев).

Полностью будет переизбрана нижняя палата – Палата представителей. Пока что по прогнозам есть вероятность того, что Республиканская партия потеряет большинство в Сенате, и не сможет "отвоевать" Палату представителей.

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Но это прогноз. Итоговая же конфигурация будет определять политику США в ближайшие годы, не меньше чем фигура президента.

Лояльный Конгресс способен поддержать главу государства почти во всех начинаниях. Палата представителей и Сенат, контролируемые оппонентами, как минимум, серьезно осложнить жизнь.

Для понимания: будь у демократов большинство в Сенате сегодня, импичмент Трампа был бы реализован 5 февраля нынешнего года.

Петр Бурковский

Аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива:

Я не исключаю, что в случае победы Трампа на президентских выборах, а демократов – на выборах в Конгрессе, процесс импичмента будет запущен повторно

Низкая легитимность

Кто бы ни был избран президентом США, выбор не будет воспринят половиной общества. Раскол по политическим предпочтениям в США существовал всегда. Но в последние годы он критически усилился.

Алексей Голобуцкий

Политолог

Подобного уровня идеологического противостояния и напряжения в американском обществе, не было, возможно, с середины ІХХ века. Или со времен гражданской войны 1861-1865 года.

Ситуацию усугубят прогнозируемые сложности с подведением итогов президентских выборов.

На сегодня более трети активных избирателей США уже проголосовали по почте. Их голоса могут изменить результаты выборов в любой момент. Не исключены судебные тяжбы (точку в которых ставит Верховный суд, в котором республиканцы на днях получили уверенное большинство).

Все это дополнительно делигитимизирует нового главу США в глазах его значительной части избирателей. И политически ограничит его в маневрах, в том числе на внешней арене.

Социальное напряжение

Эпидемия, экономические проблемы, политическое расслоение общества накладываются и усугубляют высокое социальное напряжение.

Протесты после гибели Джорджа Фдлйда весной-летом нынешнего года носили антиэлитарный характер: их в той или иной степени поддерживали, как сторонники Трампа, так и сторонники Байдена. Но движущей силой были левые движения и контрсистемные силы.

Протестные настроения никуда не делись, а были лишь частично купированы. Есть большая вероятность того, что аналогичные протесты станут большой проблемой для нового президента и "глубинного государства" в целом.

В таком случае американскому истеблишменту будет не до Украины и даже в значительной степени не до активной внешней политики.

Петр Бурковский

Аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива:

Власти США будут заняты внутренними проблемами. Третьи силы могут попытаться воспользоваться этим и занять позиции, которые сейчас на внешней арене занимают американцы.

В будущем могут возникнуть новые ключевые факторы, в том числе "черные лебеди". Но пока что эксперты сходятся во мнении, что вышеописанные моменты – самые важные сегодня.

Именно они будут влиять в ближайшем будущем на то, каким будет курс доллара, цена на нефть и газ. На то, сотрясет ли мир череда дефолтов. На то, какой будет помощь Украине и буде ли вообще. И на многое другое, о чем мы расскажем вам в ближайшее время.

Президент США – самый влиятельный человек планеты. Он управляет могущественным государством, интересы которого можно найти в любом уголке мира. В то же время, есть некто и нечто, что управляет самим президентом. Что именно – в материале "Сегодня", которым мы начинаем цикл публикаций, посвященных выборам президента США.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки на президентских выборах 50 млн избирателей уже проголосовали досрочно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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протесты коронавирус Дональд Трамп выборы в США Джо Байден

Источник: Сегодня

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