Если победит Джо Байден. Три сценария для Украины

Победу демократа на американских выборах многие в Украине воспринимаю, как панацею

Прогнозы для Украины в случае победы Байдена, в целом, более радужные, нежели при победе Трампа. Однако несколько сомнительно-негативных сосентов присутствует и здесь.

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Кандидат от Демократической партии США Джо Байден хорошо знаком Украине и это плюс. Но еще больший плюс то, что Украина хорошо знакома Джо Байдену. Именно он, будучи вице-президентом США при президенте Бараке Обаме курировал "украинский вопрос".

Байден неоднократно бывал в нашей стране. Его интерес к Украине неподделен. А понимание стратегического значения Украины для США – глубоко.

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Какие сценарии возможны для Украины, если победу на выборах президента США одержит Джо Байден?

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Называем три: оптимистический, реалистический, писсимистический.

Сценарий пессимистический. Будут неожиданности

Из-за возраста и проблем со здоровьем Байден "отходит от дел", делегируя решение вопросов членам команды. С ними Украине придется налаживать контакты "с нуля".

Из-за повышения бюджетных расходов на соцнужд мировые инвестиции смещаются в США, а не в развивающиеся экономики (то есть не в Украину).

Федеральная резервная система США осторожно повышает базовую ставку. Растет давление на гривню, курс доллара в Украине постепенно повышается.

Проигрыш выборов в Сенат приводит к очень медленному восстановлению экономики США. Мировую (и украинскую) экономику лихорадит.

Вашингтон негласно ставит Москве ультиматум: ситуация в Крыму и Донбассе замораживается.

(Впрочем, этот вариант развития событий можно отнести и к оптимистичному сценарию. Все зависит от точки зрения).

Сценарий реалистический. Байден спешит на помощь

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Двупартийный консенсус по Украине по-прежнему "рулит". Теперь он подкреплен искренней поддержкой нашей страны "хозяина" Белого дома.

Президент объявляет Украину приоритетом внешней политики США в регионе. Однако это не значит, что американцы за нас сделают реформы и отвоюют оккупированные территории.

Вашингтон усиливает поддержку Украины, в том числе военную. Наращиваются поставки летального вооружения, увеличиваются прямые западные инвестиции США и их союзников.

Реформы в Украине постепенно возвращаются под плотную "опеку" США. В фокусе внимание – борьба с коррупцией. Вашингтон активно стимулирует Киев к реформам как через МВФ, так и прямой поддержкой.

Усиливается роль дипломатической миссии США в Украине и институтов, финансируемых или поддерживаемых США.

Вашингтон усиливает санкции против России и создается "союзный фронт" для противостояния Москве ( а заодно и Пекину).

США сближают позиции с Парижем и Берлином. Позиция Германии и Франции на переговорах с Россией в рамках Нормандского формата становится более жесткой.

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Сценарий оптимистический. Решение проблем

США резко наращивают поддержку Украины. Наша страна получает ПДЧ в НАТО.

Владимир Зеленский едет с официальным визитом в США. Президент США Джо Байден наносит официальный визит в Украину. Это первый визит президента США за последние 12 лет.

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Санкции против России становятся более жесткими. Роль Москвы на нефтегазовом рынке Европы резко снижается. Демократы находят стимулы для европейцев остабить энергозависимость от России

При активном содействии США Украина выходит из Минского и Нормандского процессов. США становятся главным гарантом восстановления мира в Украине.

Давление США на Россию заставляет Москву свернуть агрессию на Донбассе на приемлемых для Украины условиях. США присоединяются в международной платформе по Крыму и активно прорабатывают варианты разрешения крымского вопроса.

С какими внутриполитическими проблемами столкнется Джо Байден в последующеи пять лет – в материале "С чем столкнется президент США после выборов: объясняем ТОП-5 проблем".

Как сообщалось, на выборах в Соединенных Штатах Америки 50 млн избирателей проголосовали досрочно. Отмечается, что более 35 млн человек проголосовали по почте, остальные пришли на участки. Больше всего американцев досрочно проголосовали в Техасе – почти 6,4 миллиона.

В лидерах значатся также Калифорния (5,8 миллиона) и Флорида (4,8 миллиона). Да и сам кандидат в президенты Джозеф Байден досрочно проголосовал в штате Делавэр на президентских выборах.

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