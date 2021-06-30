Кум за кума. Путин вступился за "украинского националиста" Медведчука

Президент РФ считает, что "решения в Украине принимаются абсолютно незаконные и неконституционные"

Путин назвал Медведчука "украинским националистом" / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что нардепа Виктора Медведчука, которого он неоднократно называл "украинским националистом", "закрыли в преддверии избирательной кампании".

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Об этом он сказал во время "Прямой линии".

"Вот, Виктора Медведчука, который, на мой взгляд является украинским националистом, заперли в преддверии избирательной кампании дома. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные", – заявил Путин.

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По его словам, внутри Украины не позволяют "выстроить и укрепить свою страну".

Также президент РФ назвал "руководство Украины явно недружественным" по отношению к России.

К слову, недавно Госдума РФ приняла заявление, в котором называет сам факт законодательной инициативы президента Владимира Зеленского вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами. Что на эту истерику ответили у Зеленского.