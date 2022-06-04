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Невзоров раскрыл тайну получения украинского гражданства и рассказал, как болел фашизмом

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 июня, 12:14
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Журналист не скрывает, что "переболел фашизмом", и надеется помочь Украине в борьбе с пропагандой РФ
Александр Невзоров прокомментировал получение украинского гражданства
Александр Невзоров прокомментировал получение украинского гражданства / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский журналист Александр Невзоров о получении гражданства Украины узнал лишь тогда, когда эта информация попала в СМИ. Журналист надеется, что его опыт пригодится в борьбе с российской пропагандистской машиной, частью которой он долгое время был.

Об этом Александр Невзоров рассказал в интервью Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Україна 24".

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Невзоров отметил, что "формально как такового паспорта еще нету".

"Есть указ Зеленского и официальное сообщение об этом, которое уже разнесли все средства массовой информации", – сказал журналист.

На вопрос, когда он запросил украинское гражданство, журналист ответил:

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"Не могу сказать, что я прямо запрашивал. Это обсуждалось, и я был горячим сторонником этого. Но это было в те дни, когда честная военная победа Украины, которая может быть, если не будет применено ядерное оружие, была еще очень далеко... Этой всей истории не день, не два, не неделя, а значительно больше времени. Узнал я ровно тогда же, когда узнали все".

Невзоров заверил, что до последнего не знал о существовании указа президента Владимира Зеленского от 21 мая о присвоении ему гражданства.

Он выразил надежду, что, "может быть, Украина допустит когда-нибудь мысль для себя, что не все русские убийцы, не все русские фашисты, не все русские законченные подонки, может быть, Украина поверит в то, что есть маленькие исключения".

Журналист также отметил, что его опыт может быть полезен Украине в противостоянии пропаганде Кремля:

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"Я хорошо знаю устройство вражеских идеологических танков, я отчасти их конструктор. Я точно знаю, куда бить... Я никогда не скрывал, что в свое время болел фашизмом. Но благодаря этому я очень хорошо знаю его, знаю его симптомы, знаю его слабые стороны, проявления, нюансы, знаю все ощущения, которые он дарит, и то, чего он панически боится. Я бы никогда не отказался от того опыта, который у меня есть, потому что именно этот опыт делает меня максимально страшным на идеологическом фронте".

В Украине критикуют решение по Невзорову

Предоставление гражданства Невзорову вызвало шквал эмоций в украинском сегменте соцсетей. Например, бывший директор Украинского Института Нацпамяти Украины Владимир Вятрович, произошедшее охарактеризовал так:

"Беда некоторых украинцев, в том числе и части нашей власти в том, что вопреки всему они до сих пор любят Россию. Поэтому ищут "хороших русских" среди этих невзоровых и овсянниковых".

Его пост прокомментировали больше сотни человек. Многие поддержали, но некоторые все же парировали, что единицы-исключения среди русских все же бывают.

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