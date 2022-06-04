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Невзоров розкрив таємницю набуття українського громадянства і розповів, як хворів на фашизм

Павло Заяць Павло Заяць
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4 червня, 12:14
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Журналіст не приховує, що "перехворів на фашизм", і сподівається допомогти Україні у боротьбі з пропагандою РФ
Олександр Невзоров прокоментував здобуття українського громадянства
Олександр Невзоров прокоментував здобуття українського громадянства / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський журналіст Олександр Невзоров про набуття громадянства України дізнався лише тоді, коли ця інформація потрапила до ЗМІ. Журналіст сподівається, що його досвід стане в нагоді у боротьбі з російською пропагандистською машиною, частиною якої він довгий час був.

Про це Олександр Невзоров розповів в інтерв'ю Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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Невзоров зазначив, що "формально як такого паспорта ще немає".

"Є указ Зеленського та офіційне повідомлення про це, яке вже рознесли всі засоби масової інформації", – сказав журналіст.

На запитання, коли він попросив українське громадянство, журналіст відповів:

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"Не можу сказати, що я прямо попросив. Це обговорювалося, і я був палким прихильником цього. Але це було в ті дні, коли чесна військова перемога України, яка можлива, якщо не буде застосована ядерна зброя, була ще дуже далеко... Цій всій історії не день, не два, не тиждень, а значно більше часу. Дізнався я рівно тоді, коли дізналися всі".

Невзоров запевнив, що до останнього не знав про існування указу президента Володимира Зеленського від 21 травня про присвоєння йому громадянства.

Він висловив сподівання, що, "може бути, Україна допустить колись думку для себе, що не всі росіяни вбивці, не всі росіяни фашисти, не всі росіяни закінчені покидьки, можливо, Україна повірить у те, що є маленькі винятки".

Журналіст також зазначив, що його досвід може бути корисним Україні в протистоянні пропаганді Кремля:

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"Я добре знаю облаштування ворожих ідеологічних танків, я частково їх конструктор. Я точно знаю, куди бити... Я ніколи не приховував, що свого часу хворів на фашизм. Але завдяки цьому я дуже добре знаю його, знаю його симптоми, знаю його слабкі сторони, прояви, нюанси, знаю всі відчуття, які він дарує, і те, чого він панічно боїться. Я б ніколи не відмовився від того досвіду, який я маю, бо саме цей досвід робить мене максимально страшним на ідеологічному фронті".

В Україні критикують рішення щодо Невзорова

Надання громадянства Невзорову спричинило шквал емоцій в українському сегменті соцмереж. Наприклад, колишній директор Українського Інституту Нацпам'яті України Володимир В'ятрович, подію охарактеризував так:

"Біда деяких українців, зокрема й частини нашої влади в тому, що всупереч усьому вони досі люблять Росію. Тому шукають "хороших росіян" серед цих невзорових та овсяннікових".

Його пост прокоментували понад сотню людей. Багато хто підтримав, але дехто все ж таки парирував, що одиниці-виключення серед росіян все ж таки бувають.

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