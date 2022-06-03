Почему предоставление гражданства Украины Невзорову держали в тайне? Мы узнали подробности

Указ был подписан президентом еще несколько недель назад

Российский журналист Александр Невзоров получил украинское гражданство. / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров и его жена Лидия получили украинское гражданство согласно Указа президента от 21 мая. Об этом "Сегодня" сообщил источник в Кабмине. Но, как нам стало известно, этот указ – закрытый.

Как уточнили нам источники в Офисе президента, согласно Закону о защите персональных данных, запрещено разглашать информацию о предоставлении или лишении гражданства лица без его согласия.

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"Не опровергаем появившейся информации, но и не подтверждаем", – ответили нам в ОП.

В то же время, как нам стало известно, Невзоров с женой пока не в Украине.

"Когда планируют приехать и приедут ли – этого пока не сообщали", – уточнил нам высокопоставленный чиновник.

Сам Невзоров в своем посте в Telegram сообщил о своем гражданстве завуалированно:

"Преступник- Россия. Жертва- Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву. Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые ещё обойдётся затея спятившего диктатора. Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует. Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место", – написал журналист.

В Украине критикуют решение по Невзорову

Предоставление гражданства Невзорову вызвало шквал эмоций в украинском сегменте соцсетей. Например, бывший директор Украинского Института Нацпамяти Украины Владимир Вятрович, произошедшее охарактеризовал так:

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"Беда некоторых украинцев, в том числе и части нашей власти в том, что вопреки всему они до сих пор любят Россию. Поэтому ищут "хороших русских" среди этих невзоровых и овсянниковых".

Его пост прокомментировали больше сотни человек. Многие поддержали, но некоторые все же парировали, что единицы-исключения среди русских все же бывают.

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