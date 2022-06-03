Невзоров и его жена стали гражданами Украины? Все подробности

23 марта в РФ против публициста было возбуждено дело

Антон Геращенко заявил, что Александр Невзоров и его супруга стали гражданами Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова стали гражданами Украины. Такая информация начала появляться утром, 3 июня, в Telegram-каналах, позже ее подтвердил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, а спустя какое-то время и сам Невзоров намекнул, что она соответствует действительности.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что об этом известно.

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Детали

Ранее говорилось о том, что Александр Невзоров вместе со своей женой Лидией подал заявку на получение украинского гражданства – в российских СМИ даже опубликовали документ.

Telegram-канал "Украина Сейчас" пообщался с сотрудником МИД Украины Анатолием Ковалем, номер которого указан на бланке документа, где значится Невзоров и его жена.

"Я не знаю, как этот документ мог попасть в открытый доступ. Я не буду сейчас ничего комментировать", – ответил Коваль.

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Позже об этом сообщил у себя в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой было предоставлено гражданство Указом Президента Владимира Зеленского за "выдающиеся заслуги" перед нашей страной.

"Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации", – написал он.

Кроме этого, Геращенко отметил, что 23 марта в РФ против Александра Невзорова было возбуждено дело за "дискредитацию Вооружённых сил РФ" – за то, что "честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе".

"В конце марта супруги Невзоровы подали заявления с просьбой предоставить им украинское гражданство. В Украину они пока не приехали",- сообщил нам информированный источник в Кабмине.

Далее в своем Telegram-канале высказался и сам Александр Невзоров, отметив, что война в Украине является преступлением:

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"Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает или пытается убить. Преступник – Россия. Жертва – Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву".

По его словам, если бы каждый из 140 миллионов россиян "заслонил бы собой поставленную к стенке Украину", то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, а также "сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые ещё обойдётся затея спятившего диктатора".

"Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует. Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место", – написал Невзоров.

Напомним, Александр Невзоров заявил, что президент РФ Владимир Путин подвергся "страшному облучению" и "одержим совершенно бредовыми идеями".

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