Нельзя путать официальное с личным: Офис президента поставил Фокина на место

В Офисе президента неприятно удивлены заявлениями представителя Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина, который не видит войны с Россией на Донбассе. На Банковой посоветовали переговорщику выбрать государственную позицию, а не личное мнение по войне с агрессором.

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Об этом говорится в заявлении ОПУ.

"Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый Витольд Фокин в Верховной Раде Украины на заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", – заявили в ОПУ.

Представителю ТКГ посоветовали не путать официальную позицию с личной, и пока человек представляет государство, он должен занимать государственную позицию, а не личное мнение по такому важному вопросу.

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На Банковой напомнили, что официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. Именно с российского вторжения началась временная оккупация Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Очевидно, что именно Россия полностью контролирует временно оккупированные территории и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. В то же время работа украинской делегации в ТКГ всегда базировалась на полном смысле национальных интересов Украины и абсолютной правде о войне – кто есть кто в этой войне.

"Личные мнения каждого из представителей Украины не только ни разу не мешали переговорам, но и не противоречили официальной позиции государства, нашим основополагающим императивам и тем задачам, которые президент Владимир Зеленский поставил перед делегацией. Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже оказана надлежащая оценка. Прежде всего – обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать", – говорится в заявлении.

Отметим, что после скандальных высказывания Фокина по Донбассу, Рада намерена обратиться к президенту с тем, чтобы отозвать переговорщика из ТКГ. В самой украинской делегации ТКГ уже отреагировали на слова Фокина. Кравчука и Резникова тоже неприятно удивили его заявления.

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