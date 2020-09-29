В украинской делегации ТКГ дали ответ на скандальное заявление Фокина

Скандальное заявление замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о том, что "никакого подтверждения войны между Россией и Украиной он не видел", вызвало возмущение коллег по ТКГ.

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Так, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и замглавы украинской делегации в ТКГ Александр Мережко заявили, что их неприятно удивило заявления Фокина по войне на Донбассе и по Крыму, сделанные в Верховной Раде.

По их мнению, Фокин имеет право на собственную позицию, какой бы странной она ни казалась. Но делегация Украины на переговорах в ТКГ должна придерживаться исключительно официальной позиции государства даже тогда, если не участвует в переговорах. Тем более, что в вопросах о временной оккупации Крыма и войны на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне, говорится в заявлении.

Представители Киева в ТКГ полностью осознают, что войну на территорию Украины принесла Россия и ее граждане. Именно поэтому, например, переговоры происходят в трехстороннем формате – Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, которое временно оккупировала часть нашей территории.

По словам переговорщиков, задачи, полученные на переговорах от президента Владимира Зеленского, построены на понимании того, что Россия полностью контролирует временно оккупированные территории Украины, а значит имеет решающее влияние на все, что там происходит.

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Члены украинский делегации заявили, что стремятся найти такие решения, которые позволят прийти к устойчивому миру через абсолютное и долговременное прекращение огня, освобождение всех удерживаемых лиц, осуществление полной деоккупации, вывод всех незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях.

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Переговорщики заметили, что ни разу в своей работе как украинской делегации в Трехсторонней контактной группе они не слышали сомнительных заявлений от Фокина и не видели никаких неприятных дипломатических неожиданностей.

При этом они считают странным, что Фокин, делая такие заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, который высказывает свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющего государство. Тем более, разговор происходил в Верховной Раде. Поэтому они ожидают, что заявления Фокина получат надлежащую оценку.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Витольд Фокин должен уйти из Трехсторонней контактной группы.

Также напомним, что в словах Фокина увидели измену, и в Раде хотят отозвать его из ТКГ по Донбассу.

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Кроме того, сообщалось, что Фокин сделал скандальное заявление об амнистии боевиков:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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