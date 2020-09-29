Не увидел войны с Россией: Фокин озвучил свою позицию по Донбассу

Переговорщик ТКГ сказал, что против Украины воюют наемники из 30 стран мира

Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин пришел сегодня в Верховную Раду и принял участие в заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Он озвучил свою позицию по ситуации на Донбассе и Минским соглашениям.

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Об этом пишет УНИАН.

Он отметил, что на Донбассе против Украины воюют не только местные боевики, но и наемники из 30 стран мира.

"Я хочу сразу сказать вам, какая моя позиция в том, что происходит в стране в целом и в частности на ее востоке. Первое – я фиксирую, констатирую, что на востоке ведется война против Вооруженных сил Украины, которую ведут боевики и наемники почти из 30 стран мира. Второе – все преступники должны быть наказаны согласно законам Украины и в соответствии с международным правом. Третье – амнистия должна быть всеобщей, и только тогда она имеет какой-то смысл, поскольку она деморализует противника, она тем самым сохраняет сотни и тысячи жизней наших воинов, сохраняет их здоровье. Четвертое – я пришел к выводу, что альтернативы Минским соглашениям на сегодняшний день не существует", – сказал Фокин и добавил, что у него есть много обоснованных и существенных нареканий к минскому документу.

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При этом он отказался четко ответить, воюет ли Россия против Украины, поскольку "никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной, я пока не видел".

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Витольд Фокин принес извинения за "повстанцев" – так он в одном из своих интервью назвал боевиков т.н. Л/ДНР.

Отметим, что ранее Витольд Фокин также нарвался на критику из-за его слов об амнистии боевиков. Его высказывания назвали провокационными и не соответствующими национальным интересам. Позже он объяснил свою позицию по всеобщей амнистии на Донбассе.

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