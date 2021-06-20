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Некоторым депутатам я бы не доверял – Вирастюк о "Слуге народа"

20 июня 2021 15:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По словам нардепа, в Раде есть много профессиональных депутатов, которые на самом деле занимаются делом

Депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк высказался о нардепах. Фото: "Слуга народа", Facebook

Депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк высказался о нардепах. Фото: "Слуга народа", Facebook

Нардепу от "Слуги народа" Василию Вирастюку решение пойти в Верховную Раду "далось непросто", также он считает: не все депутаты от "Слуги народа" – честные.

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Об этом он сказал в интервью "НВ".

"Но я убедился, что в зале есть много профессиональных депутатов, которые на самом деле занимаются делом, хорошим делом. Но, конечно, есть среди них и такие, которым бы я не доверял", – сказал он, однако решил не называть имена.

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По словам Вирастюка, ему предлагали идти в политику не только в 2018 году, когда он отказался из-за коррупционных схем и корпоративного духа, который есть в каждой партии.

Напомним, Василий Вирастюк с трудом прошел в Раду – ему пришлось пройти несколько судов, в которых оспаривались результаты выборов на Прикарпатье. Вирастюк рассказывал, чем будет заниматься в Верховной Раде. Он пообещал, что будет заниматься реальными делами, а не политикой.

Смотрите также видео, как Вирастюк принимал присягу в Раде:

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