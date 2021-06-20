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Деяким депутатам я б не довіряв – Вірастюк про "Слугу народу"

20 червня 2021 15:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За словами нардепа, в Раді є багато професійних депутатів, які насправді займаються справою

Кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка ЦВК визнала переможцем виборів у 87-му окрузі. Фото: "Слуга народу", Facebook

Кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка ЦВК визнала переможцем виборів у 87-му окрузі. Фото: "Слуга народу", Facebook

Нардепу від "Слуги народу" Василю Вірастюку рішення піти у Верховну Раду "далося непросто", також він вважає, що не всі депутати від "Слуги народу" – чесні.

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Про це він сказав в інтерв'ю "НВ".

"Але я переконався, що в залі є багато професійних депутатів, які насправді займаються справою, доброю справою. Але, звичайно, є серед них і такі, яким би я не довіряв", – сказав він, однак вирішив не називати імена.

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За словами Вірастюка, йому пропонували йти в політику не тільки у 2018 році, коли він відмовився через корупційні схеми і корпоративний дух, який є в кожній партії.

Нагадаємо, Василь Вірастюк з трудом пройшов у Раду – йому довелося пройти кілька судів, у яких оскаржувалися результати виборів на Прикарпатті. Вірастюк розповідав, чим займатиметься у Верховній Раді. Він пообіцяв, що буде займатися реальними справами, а не політикою.

Дивіться також відео, як Вірастюк приймав присягу в Раді:

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