Гражданство РФ и бизнес в ОРДЛО: эксперты рассказали, как Тарас Козак мог получить санкции

Основанием для введения санкций против народного депутата Тараса Козака могло стать его российское гражданство. Такую версию высказывают политические эксперты в комментариях "Сегодня".

Что произошло?

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Указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 2 февраля 2021 года.

Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Тараса Козака, который является собственником телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Вещание этих каналов сейчас приостановлено. Оно продолжается только в Youtube.

При этом нормы закона "О санкциях", на основании которого принято решение СНБО, не предусматривают возможности применения санкций в отношении граждан Украины – кем и является нардеп. Но наличие еще одного гражданства могло бы объяснить введение санкций.

Что не так?

Информацию о том, что у Тараса Козака имеется гражданство РФ, в комментарии "Сегодня" подтвердил политолог Тарас Березовец. Он считает, что санкции могут быть применены к Козаку в полном объеме, если факт наличия двойного гражданства у него будет доказан.

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"Я слышал из ряда источников о том, что у Козака есть российский паспорт. Это информация, естественно, не подтвержденная. Россия никогда этих фактов не признает, даже если делать официальный запрос в МВД РФ. Но о том, что у Козака есть российское гражданство, да, эти слухи циркулирует достаточно давно", – говорит Березовец.

Также санкции могут быть введены в соответствии с законом "О противодействии терроризму". По данным ZN, Козак был участником схем поставки угля с оккупированных территорий, средства от которых направлялись на финансирование терроризма.

"Есть одно законное основание для введения санкций против гражданина Украины – это доказанные факты ведения террористической деятельности. Есть подозрение, что под это определение может попасть и Козак. Появилась информация, что у него есть угольный бизнес в ОРДЛО. И это может стать основанием – финансирование террористической деятельности так называемых "ЛДНР", – говорит Березовец.

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Такого же мнения придерживается и политолог Владимир Фесенко.

"По неофициальной информации, Козака подозревают в том, что он причастен к финансовым схемам по торговле углем с ОРДЛО. Более того, некоторые СМИ пишут, что финансирование трех телеканалов, где собственников является Козак, осуществлялось компанией, которая получала финансирование из ОРДЛО", – сказал он.

Санкции могут отменить?

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Эксперты отмечают: если Козак обратится в суд, то ограничения могут снять, а каналы – включить.

"Сначала дело будет рассматривать ОАСК, потом оно дойдет до Верховного Суда. Если исходить из тех формулировок, которые были сделаны – за подрыв информационной безопасности и тому подобнее – естественно, введение санкций будет признано незаконным", – считает Березовец.

По его словам, если дело дойдет до международного суда, то есть вероятность, что Украина проиграет – в итоге придется не только разблокировать каналы, но и выплатить компенсацию.

Фесенко также не исключает, что дело может дойти и до европейских судов. Но в одном политолог точно уверен – конфликт затянется надолго.

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