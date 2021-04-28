Українська
$ 27,77
33,56
  1. Новости политики

На Донбассе будет "резня": Лавров пригрозил Украине за изменение "Минска"

28 апреля, 12:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российскому министру не нравится идея Киева модернизировать Минские соглашения, и он начал пугать последствиями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если будут изменены Минские соглашения, то для Донбасса это якобы закончится "резней".

Реклама

Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

На вопрос пропагандиста Дмитрий Кисилева, может ли быть закончена война на Донбассе, он ответил: "Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их (Киев) принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать".

Российскому министру не нравится идея Киева по модернизации Минских соглашений, в частности сначала Украина берет под контроль ОРДЛО и только потом выборы, амнистия, особый статус и т.д.

"Если бы они сделали так, то там была бы "резня", – заявил Лавров.

В тренде
Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)
Реклама

Он снова настоял на том, что в ОРДЛО нужно сначала провести выборы под дулами автоматов, боевикам Киев должен дать полную амнистию и только потом передача Украине контроля над границей.

Отметим, что Киев настаивает на выводе российских войск с Донбасса, разоружении боевиков, передаче контроля над ОРДЛО и только потом будут выборы.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет изменить Минские соглашения и привлечь к переговорам США.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)
Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)Власть
Зеленский поручил готовить встречу с Путиным: в Кремле ответили (обновлено)
Зеленский поручил готовить встречу с Путиным: в Кремле ответили (обновлено)Власть
Не собираюсь разговаривать с террористами – Зеленский о переговорах с
Не собираюсь разговаривать с террористами – Зеленский о переговорах с "ЛДНР"Власть
Тимошенко сменила имидж. Оцените новую прическу
Тимошенко сменила имидж. Оцените новую прическу "леди Ю" – фотоВласть
Все говорят. Как Кива стал кандидатом наук и почему наука оказалась
Все говорят. Как Кива стал кандидатом наук и почему наука оказалась "в ж**е"Власть
Зеленский побывал на позициях ВСУ вблизи Крыма (фото)
Зеленский побывал на позициях ВСУ вблизи Крыма (фото)Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять