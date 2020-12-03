"Мы хотим прекратить конфликт": Кулеба обратился к России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Россию начать переговоры по выводу войск с украинской территории, чтобы закончить войну на Донбассе и оккупацию Крыма.

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Об этом он сказал на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает УНИАН.

Он четко заявил на заседании министров, что Украина настроена на мирное урегулирование конфликта с Россией и напомнил об активности Киева в этом году в "нормандском" и "минском" форматах.

"Мы призываем Россию принять участие в обсуждении модальностей вывода ее сил из Крыма и части Донбасса. Мы хотим прекратить этот конфликт как можно скорее … Мы настоятельно призываем Россию прекратить ее агрессию против Украины, в том числе путем вывода ее вооруженных формирований, наемников и их тяжелой техники с временно оккупированных территорий Украины и полностью выполнить ее обязательства по Минским соглашениям", – заявил Кулеба.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Украина представила ОБСЕ, России и участникам "нормандского формата" (Франции и Германии) План действий по Донбассу, который предполагает, что войну можно закончить уже в начале следующего года.

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Также план предусматривает проведение местных выборов на Донбассе до 31 марта следующего года, но при условии, что этот документ будет выполнен. При этом у Путина уже отреагировали на идею Киева провести выборы на Донбассе.

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