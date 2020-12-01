В Европе подсчитали, сколько украинцев погибло с начала войны на Донбассе

Каждый четвертый-пятый раненый на востоке Украине – мирный житель

Жертвами вооруженной российской агрессии на Донбассе с 2014 года уже стали 13,2 тыс. человек, из них 3 365 – это гражданские лица.

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Об этом говорится в опубликованном во вторник, 1 декабря, Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной.

"Общее число жертв конфликта оценивается в 13,2 тыс. человек, включая 3 365 гражданских лиц", — говорится в документе. Число раненых оценивается в 31-35 тысяч человек, из них 7-9 тысяч — гражданские лица.

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Напомним, месяцем ранее Организации Объединенных Наций опубликовала свой доклад, из которого следует, что более 3330 мирных граждан на Донбассе стали жертвами конфликта с 2014 года. По данным ООН, ранены около 9 тыс. человек, внутренними переселенцами оказались 1,3 млн мирных жителей региона.

Также напомним, в 2017 году в ООН назвали шокирующее число жертв войны на Донбассе. Зафиксировано более 34 тысяч жертв среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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