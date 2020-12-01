Українська
$ 28,5
34,15
  1. Новости политики

В Европе подсчитали, сколько украинцев погибло с начала войны на Донбассе

1 декабря, 15:53

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Каждый четвертый-пятый раненый на востоке Украине – мирный житель

Жертвами вооруженной российской агрессии на Донбассе с 2014 года уже стали 13,2 тыс. человек, из них 3 365 – это гражданские лица.

Реклама

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 1 декабря, Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной.

"Общее число жертв конфликта оценивается в 13,2 тыс. человек, включая 3 365 гражданских лиц", — говорится в документе. Число раненых оценивается в 31-35 тысяч человек, из них 7-9 тысяч — гражданские лица.

В тренде
ЕСПЧ объединил иски Украины и Нидерландов к России: в чем выгода Киева в деле MH17

Напомним, месяцем ранее Организации Объединенных Наций опубликовала свой доклад, из которого следует, что более 3330 мирных граждан на Донбассе стали жертвами конфликта с 2014 года. По данным ООН, ранены около 9 тыс. человек, внутренними переселенцами оказались 1,3 млн мирных жителей региона.

Также напомним, в 2017 году в ООН назвали шокирующее число жертв войны на Донбассе. Зафиксировано более 34 тысяч жертв среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп.

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЕС жертвы Еврокомиссия мирные жители война на востоке Украины жертвы обстрела война на Донбассе

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Офис президента и Кабмин сегодня будут решать, вводить ли локдаун
Офис президента и Кабмин сегодня будут решать, вводить ли локдаунПолитика
Зеленский предложил отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПов
Зеленский предложил отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПовБизнес
Рада отменила обязательные кассовые аппараты и кешбэк для ФОПов
Рада отменила обязательные кассовые аппараты и кешбэк для ФОПовБизнес
"Локдаун будет – это 100%": Данилов назвал новую возможную датуПолитика
Ляшко о госбюджете-2021: Без чиновников Украины проживет, без врачей – нет
Ляшко о госбюджете-2021: Без чиновников Украины проживет, без врачей – нетЭкономика
"Слуга народа": бизнес со следующей недели сможет получить карантинную помощьБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять