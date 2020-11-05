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ТКГ представила План действий по Донбассу: пять главных пунктов

5 ноября, 14:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинская сторона передала это предложение ОБСЕ и России

Украина представила План действий по Донбассу, которым предлагается прекратить войну и провести выборы на ныне оккупированной территории. Этот документ уже представлен ОБСЕ и будет вынесен на рассмотрение Трехсторонней контактной группы 10 ноября.

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Об этом сообщает пресс-служба ТКГ в Facebook.

В ТКГ отметили, что это предложение украинской делегации в настоящее время представлено и российской делегации. Реальная же реализация комплекса этих мероприятий нуждается в одобрении президентом и парламентом Украины.

Пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу":

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  • вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;
  • отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
  • восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;
  • увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);
  • только при выполнении этих условий – подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Этот план будет вынесен на обсуждение ТКГ 10 ноября, а к этому времени ОБСЕ может внести туда свои предложения.

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Как сообщали новости "Сегодня", согласно этому плану планируется провести местные выборы на Донбассе до 31 марта следующего года, но при условии, что этот документ будет выполнен. При этом у Путина уже отреагировали на идею Киева провести выборы на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс план ТКГ

Источник: Сегодня

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