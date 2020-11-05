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У Путина отреагировали на идею Киева провести выборы на Донбассе до 31 марта

5 ноября, 11:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В России настаивают, что идея Киева противоречит Минским соглашениям

Москва "забраковала" идею Киева провести выборы на Донбассе в марте 2021 года после вывода российских войск и передачи Украине контроля над границей.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль не утраивает, что сначала придется вывести российские войска и технику.

"Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности зафиксированных в Минских договоренностях. То, что вы упомянули, говорит об определенных расхождениях с Минским комплексом мер", – так он отреагировал на новый план Украины, который предполагает проведение выборов в ОРДЛО до 31 марта следующего года.

При этом спикер Кремля отметил, что он не обладает информацией, был ли предложенный Киевом план действий по достижению мира на востоке Украины передан Москве.

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"Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне. Я этого просто не знаю. Но первая реакция, которую я вам озвучил, сама, что называется, напрашивается", – сказал он.

Также в Кремле не видят смысла в ближайшее время проводить встречу лидеров глав государств "нормандского формата".

Как известно, главными условиями для возможности проведения выборов в ОРДЛО являются: прекращение огня и обеспечение безопасности, вывод войск РФ, наемников и разоружение боевиков, границу с РФ и территорию ОРДЛО должна контролировать Украина, а выборы должны проходить по украинским законам с украинскими партиями. Однако Россия настаивает на том, что сначала должны быть выборы, а потом выполнение этих условий, грубо говоря – выборы под дулами автоматов.

Тем временем глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что Украина подготовила План совместных шагов по прекращению войны на Донбассе, который предполагает демилитаризацию ОРДЛО уже в начале следующего года.

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Россия выборы на Донбассе Дмитрий Песков
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