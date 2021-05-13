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Могут отправить под арест. Сегодня суд рассмотрит дело Медведчука

13 мая, 11:33

Игорь Серов , Денис Беспалов

Печерский суд Киева рассмотрит меру пресечения для нардепа, прокуратура ходатайствует об аресте

Коллаж

Коллаж

Сегодня, 13 мая, Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, которого обвиняют в государственной измене и хищении национальных ресурсов.

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Об этом "Сегодня" сообщили помощники нардепа.

Суд начнется в 13:00, заседание будет вести судья Вячеслав Пидпалый.

В суде сайту "Сегодня" сообщили, что заседание состоится в здании на Владимирской,.

Тем временем народный депутат Ренат Кузьмин в Facebook сообщил, что 40 нардепов обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

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Фото: ОПЗЖ

Ранее Медведчуку уже вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

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Напомним, 11 мая на совместном брифинге генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов рассказали, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам:

  • покушение на расхищение природных ресурсов;
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну;
  • антиукраинская деятельность.

Более подробно читайте в материале Коротко и по делу. В чем подозревают Медведчука и как отомстит Путин – главное.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком

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