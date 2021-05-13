Русский
$ 27,63
33,5
  1. Влада

Можуть відправити під арешт. Сьогодні суд розгляне справу Медведчука

13 травня, 11:33

Ігор Сєров , Денис Беспалов

Печерський суд Києва розгляне запобіжний захід для нардепа, прокуратура порушує клопотання про арешт

Сьогодні, 13 травня, Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку, якого звинувачують у державній зраді і розкраданні національних ресурсів.

Реклама

Про це "Сьогодні" повідомили помічники нардепа.

Суд почнеться о 13:00, засідання буде вести суддя В'ячеслав Підпалий.

У суді сайту "Сьогодні" повідомили, що засідання відбудеться в приміщенні на Володимирській.

Тим часом народний депутат Ренат Кузьмін в Facebook повідомив, що 40 нардепів звернулися в суд із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.

Реклама

Читайте також: Медведчук ознайомився з підозрою – нардепу загрожує довічне

В тренді
У Медведчука можуть відібрати "трубу" за 284 млн грн: подробиці позову до нардепа
В тренді
У Путіна вперше відреагували на підозру Медведчуку
В тренді
"У Медведчука починається дуже незвичайне життя": експерт про гучну справу кума Путіна

Раніше Медведчуку вже вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Читайте також: Медведчук ознайомився з підозрою – нардепу загрожує довічне

Нагадаємо, 11 травня на спільному брифінгу генпрокурор Ірина Венедіктова і глава СБУ Іван Баканов розповіли, що нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами:

  • замах на розкрадання природних ресурсів;
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю;
  • антиукраїнська діяльність.

Більш детально читайте в матеріалі Коротко і по справі. У чому підозрюють Медведчука і як помститься Путін – головне.

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвести
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвестиВлада
Живе як король. Все про резиденції, особняки і яхти Медведчука
Живе як король. Все про резиденції, особняки і яхти МедведчукаВлада
"Політична розправа". Медведчук "знайшовся" і відреагував на обшукиВлада
У Медведчука вдома обшуки: ЗМІ дізналися перші подробиці (оновлено)
У Медведчука вдома обшуки: ЗМІ дізналися перші подробиці (оновлено)Влада
"Порошенко з Путіним домовилися": проти Гордона готують позовВлада
Все через цукерки
Все через цукерки "Гі*но в шоколаді"? Гордон закрив рота Порошенку через позовВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти