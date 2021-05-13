Можуть відправити під арешт. Сьогодні суд розгляне справу Медведчука

Печерський суд Києва розгляне запобіжний захід для нардепа, прокуратура порушує клопотання про арешт

Сьогодні, 13 травня, Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку, якого звинувачують у державній зраді і розкраданні національних ресурсів.

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Про це "Сьогодні" повідомили помічники нардепа.

Суд почнеться о 13:00, засідання буде вести суддя В'ячеслав Підпалий.

У суді сайту "Сьогодні" повідомили, що засідання відбудеться в приміщенні на Володимирській.

Тим часом народний депутат Ренат Кузьмін в Facebook повідомив, що 40 нардепів звернулися в суд із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.

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Раніше Медведчуку вже вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

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Нагадаємо, 11 травня на спільному брифінгу генпрокурор Ірина Венедіктова і глава СБУ Іван Баканов розповіли, що нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами:

замах на розкрадання природних ресурсів;

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю;

антиукраїнська діяльність.

Більш детально читайте в матеріалі Коротко і по справі. У чому підозрюють Медведчука і як помститься Путін – головне.

Відео: Сьогодні

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Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком