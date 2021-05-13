Можуть відправити під арешт. Сьогодні суд розгляне справу Медведчука

Сьогодні, 13 травня, Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку, якого звинувачують у державній зраді і розкраданні національних ресурсів.
Про це "Сьогодні" повідомили помічники нардепа.
Суд почнеться о 13:00, засідання буде вести суддя В'ячеслав Підпалий.
У суді сайту "Сьогодні" повідомили, що засідання відбудеться в приміщенні на Володимирській.
Тим часом народний депутат Ренат Кузьмін в Facebook повідомив, що 40 нардепів звернулися в суд із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.
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Раніше Медведчуку вже вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.
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Нагадаємо, 11 травня на спільному брифінгу генпрокурор Ірина Венедіктова і глава СБУ Іван Баканов розповіли, що нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами:
- замах на розкрадання природних ресурсів;
- передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю;
- антиукраїнська діяльність.
Більш детально читайте в матеріалі Коротко і по справі. У чому підозрюють Медведчука і як помститься Путін – головне.
Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком