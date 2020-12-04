Минск снова обвинил Киев в расшатывании ситуации в Беларуси

Представитель Беларуси в ООН Юрий Амбразевич уверяет, что протесты в стране идут на спад

В Женеве состоялось заседание Совета по правам человека ООН, где в очередной раз обсуждалась ситуация в Беларуси. В докладе Верховного комиссара ООН по правам человека говорилось об ухудшении ситуации в республике.

Реклама

Об этом сообщает оппозиционное белорусское издание TUT.by.

Постоянный представитель Беларуси в ООН Юрий Амбразевич заявил, что протестная активность в стране якобы идет на спад, а число участников митингов и иных акций в Минске невелико. Он также заявил, что протестующие отклоняют возможности для диалога, которые будут предоставлены в период проведения грядущего Всебелорусского народного собрания.

По словам Амбразевича, доклады о ситуации в Беларуси во многом основываются на непроверенной информации, намеренно представляемой в международных структурах. А некоторые соседи Беларуси, такие как Польша, Литва и Украина, якобы хотят добиться нестабильности в стране.

Он также он раскритиковал политику ЕС в отношении Беларуси, заявив, что нет примеров того, чтобы санкции приводили к позитивным результатам. Он призвал Евросоюз вернуться к тому уровню сотрудничества со страной, который наблюдался последние три года.

В тренде Экс-нардеп Микитась пошел на сделку со следствием и сдал чиновников

Реклама

Напомним, это не первый случай, когда власти Беларуси обвиняют Украину в дестабилизации ситуации.

Так, в середине ноября нелегитимный президент Александр Лукашенко "нашел" в Украине центр по организации протестов в Беларуси.

В сентябре он также обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела своей страны.

Также напомним, что Лукашенко и раньше неоднократно обвинял Украину во вмешательстве. Кроме того, он заявлял о причастности к протестам многих других стран: Польши, Чехии, Литвы, Великобритании, Нидерландов, Латвии, США и даже России.

Видео: Пул №3/Telegram

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама