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Лукашенко снова обвинил Украину в организации протестов в Беларуси, нашел "центр"

17 ноября, 16:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Диктатор говорит, что в Украине созданы «центры» по руководству протестами

Нелегитимный президент Александр Лукашенко в очередной раз обвинил Киев в организации акций протеста в Беларуси.

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Об этом сообщает государственное белорусское информагентство БЕЛТА.

На совещании с участием руководства администрации президента, Национального собрания (парламента Беларуси), госсекретариата Совета безопасности, МИД и КГБ Лукашенко отметил, что протестная деятельность стала перетекать в дворовые территории.

"Они видят, что на улицах ничего не получается, протестные акции начали уходить. Что делать? Озаботились же в Польше, Литве, Украине в этих центрах, что дальше делать, ведь может затухнуть вообще, а надо ж продержаться хотя бы до теплых дней. Как будто теплые дни их поднимут, – заявил диктатор. – Они, не получив улицу, пошли во дворы. Завтра они придут в ваши квартиры. Во дворах у них тоже ничего не получится".

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Напомним, несколькими днями ранее Лукашенко заявил, что в Украине находится один из центров по работе против Беларуси, и в республике якобы задержали четырех человек, которые пришли с территории Украины и подожгли несколько зданий и автомобилей.

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Также напомним, что Лукашенко и раньше неоднократно обвинял Украину во вмешательстве. Кроме того, он заявлял о причастности к протестам многих других стран: Польши, Чехии, Литвы, Великобритании, Нидерландов, Латвии, США и даже России.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты Беларусь Минск обвинение Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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