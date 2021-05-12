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Медведчук был за Киевом во время обысков: Оксана Марченко показала видео с отдыха

12 мая, 14:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Супруга политика, подозреваемого в госизмене, опубликовала милое видео с животным

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Супруга народного депутата Виктора Медведчука и телеведущая Оксана Марченко сообщила, что во время обысков в их доме на улице Монтажников они находились на отдыхе за Киевом.

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Об этом она написала в Facebook.

Она сообщила, что вместе с мужем вернулась домой, где проходили обыски.

"Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа – обыски... Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними – они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно", – сказала Марченко.

Также супруга Медведчука показала, чем занималась за городом:

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Видео: YouTube/Марченко
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Как сообщали новости "Сегодня", нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено о подозрении в госизмене и разграблении государственных недр в Крыму. Также Медведчуку инкриминируют "слив" России секретных военных данных. Читайте подробнее о деле Медведчука – Козака.

В Кремле уже заявили, что кум Путина не обращался за помощью к России и не просил политического убежища. также в Москве пообещали не вмешиваться в это дело.

Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.

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