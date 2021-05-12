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Медведчук був за Києвом під час обшуків: Оксана Марченко показала відео з відпочинку

12 травня, 14:51

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Дружина політика, підозрюваного у держзраді, опублікувала миле відео з твариною

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

Дружина народного депутата Віктора Медведчука і телеведуча Оксана Марченко повідомила, що під час обшуків у їхньому будинку на вулиці Монтажників вони перебували на відпочинку за Києвом.

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Про це вона написала в Facebook.

Вона повідомила, що разом з чоловіком повернулася додому, де проходили обшуки.

"Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, вчора ми дізналися, що в нашому будинку і офісі чоловіка – обшуки... Абсолютно даремне заняття. Якось недобре, знаючи, що ми у від'їзді, прийшли ці люди. Бог з ними – вони виконавці. Сподіваюся, вас приймали привітно", – сказала Марченко.

Також дружина Медведчука показала, чим займалася за містом:

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Як повідомляли новини "Сьогодні", нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголошено про підозру в держзраді та розграбуванні державних надр у Криму. Також Медведчуку інкримінують "злив" Росії секретних військових даних. Читайте детальніше про справу Медведчука – Козака.

У Кремлі вже заявили, що кум Путіна не звертався по допомогу до Росії і не просив політичного притулку. Також у Москві пообіцяли не втручатися в цю справу.

Сам Медведчук назвав цю справу політичною розправою і заперечує будь-які звинувачення.

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