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Майдан нужно было придумать: Добкин рассказал о планах Януковича

10 марта, 10:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Если кому-то по заднице прилетит дубинкой – ничего страшного, говорит Добкин

Бывший президент Украины Виктор Янукович был заинтересован в противостояниях на Майдане, чтобы избавиться от конкурентов перед президентскими выборами. Об этом рассказал в интервью The Babel бывший глава Харьковской области и народный депутат VIII созыва Михаил Добкин.

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По словам политика, протестующих Евромайдана в конце ноября 2013 можно было усмирить с помощью дубинки.

"Нужно сказать людям, что этого делать нельзя. Умные перестанут, а кто не понял, к ним нужно применить эксклюзивное право на принуждение. Если кому-то по заднице прилетит дубинкой ― ничего страшного", – сказал Добкин.

При этом он раскрыл любопытные подробности, что Майдан в любом случае рано или поздно случился бы. Он рассказал об одной из встреч в кабинете тогдашнего президента.

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"Янукович сказал: "Миша, если бы этого не было сейчас, это нужно было придумать, они готовили все под мои выборы в 2015 году, а я заставил их сделать раньше. У них пар выйдет, зачинщиков повяжем, и у нас не будет конкурентов", – рассказал Добкин.

При этом стрелять в майдановцев Янукович не приказывал, уверяет экс-нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Добкин рассказывал, как встречал Януковича в Харькове, когда тот бежал из Киева. Он даже предоставил беглому президенту транспорт.

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Майдан Виктор Янукович Михаил Добкин

Источник: Сегодня

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