Русский
$ 27,74
32,97
  1. Влада

Майдан потрібно було придумати: Добкін розповів про плани Януковича

10 березня, 10:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Якщо комусь по дупі прилетить кийком – нічого страшного, каже Добкін

Колишній президент України Віктор Янукович був зацікавлений у протистояннях на Майдані, щоб позбутися від конкурентів перед президентськими виборами. Про це розповів в інтерв'ю The Babel колишній глава Харківської області та народний депутат VIII скликання Михайло Добкін.

Реклама

За словами політика, протестуючих Євромайдану у кінці листопада 2013-го можна було втихомирити за допомогою кийків.

"Потрібно сказати людям, що цього робити не можна. Розумні перестануть, а хто не зрозумів, до них потрібно застосувати ексклюзивне право на примус. Якщо комусь по дупі прилетить кийком – нічого страшного", – сказав Добкін.

При цьому він розкрив цікаві подробиці, що Майдан у будь-якому випадку рано чи пізно трапився б. Він розповів про одну із зустрічей у кабінеті тодішнього президента.

Читайте також: Янукович телефоном зв'язувався з Ярошем: Добкін повідомив деталі

В тренді
"Подивимося". Мендель прокоментувала можливість санкцій проти Коломойського
Реклама

"Янукович сказав: "Міша, якби цього не було зараз, це потрібно було придумати, вони готували все під мої вибори у 2015 році, а я змусив їх зробити раніше. У них пар вийде, зачинщиків пов'яжемо, і у нас не буде конкурентів", – розповів Добкін.

При цьому стріляти у майданівців Янукович не наказував, запевняє екснардеп.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Добкін розповідав, як зустрічав Януковича у Харкові, коли той втік з Києва. Він навіть надав президенту-втікачу транспорт.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Майдан Віктор Янукович Михайло Добкін

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

США допоможуть закінчити війну? Байдену запропонували стратегію щодо України
США допоможуть закінчити війну? Байдену запропонували стратегію щодо УкраїниВлада
РФ втручається в авіапростір України: Кабмін звернувся за допомогою до НАТО
РФ втручається в авіапростір України: Кабмін звернувся за допомогою до НАТОКрим
Перший депутат Ради вакцинувався від COVID-19 (фото)
Перший депутат Ради вакцинувався від COVID-19 (фото)Влада
Локдаун чи вакцинація? Зеленський розповів, що робити зі спалахом COVID-19
Локдаун чи вакцинація? Зеленський розповів, що робити зі спалахом COVID-19Влада
Зеленський на форумі
Зеленський на форумі "ошелешив" фейком з цитатою Лесі УкраїнкиВлада
Зеленський збирає нове засідання РНБО: Данілов назвав дату
Зеленський збирає нове засідання РНБО: Данілов назвав датуВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти