Майдан потрібно було придумати: Добкін розповів про плани Януковича

Якщо комусь по дупі прилетить кийком – нічого страшного, каже Добкін

Колишній президент України Віктор Янукович був зацікавлений у протистояннях на Майдані, щоб позбутися від конкурентів перед президентськими виборами. Про це розповів в інтерв'ю The Babel колишній глава Харківської області та народний депутат VIII скликання Михайло Добкін.

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За словами політика, протестуючих Євромайдану у кінці листопада 2013-го можна було втихомирити за допомогою кийків.

"Потрібно сказати людям, що цього робити не можна. Розумні перестануть, а хто не зрозумів, до них потрібно застосувати ексклюзивне право на примус. Якщо комусь по дупі прилетить кийком – нічого страшного", – сказав Добкін.

При цьому він розкрив цікаві подробиці, що Майдан у будь-якому випадку рано чи пізно трапився б. Він розповів про одну із зустрічей у кабінеті тодішнього президента.

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"Янукович сказав: "Міша, якби цього не було зараз, це потрібно було придумати, вони готували все під мої вибори у 2015 році, а я змусив їх зробити раніше. У них пар вийде, зачинщиків пов'яжемо, і у нас не буде конкурентів", – розповів Добкін.

При цьому стріляти у майданівців Янукович не наказував, запевняє екснардеп.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Добкін розповідав, як зустрічав Януковича у Харкові, коли той втік з Києва. Він навіть надав президенту-втікачу транспорт.

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